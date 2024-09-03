Чому в Україні складно отримати талон для складання водійських іспитів: подробиці скандалу

Спеціальні люди готові продати своє місце у черзі: ціна від 500 грн до 150 доларів.

В Україні люди змушені стояти у чергах, щоб потрапити у сервісний центр та здати іспит для отримання водійського посвідчення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентка ТСН Олександра Загороднього.

У Києві біля одного із сервісних центрів черга сформувалася ще з вечора. Перші у списку ночували в автівках, а деякі просто під дверима. Головний документ цієї черги - список. Інколи його намагаються викрасти, поравати чи спалити, щоб почати новий або ж хтось намагається пройти без черги. Тоді стаються сварки, сутички і навіть бійки.

Черги до сервісного центру

О 8 ранку двері відчиняються і люди потрапляють в середину будівлі. Усі ці страждання заради ось такого маленького шматка паперу - талон на практичний іспит з водіння.

Дефіцит талонів одразу сформував нову послугу. Спеціальні люди готові продати своє місце у черзі: ціна від 500 грн до 150 доларів.

Найкраще обізнані з ситуацією, звісно ж, директори автошкіл. Валерій Качалай вже роками приводить на екзамен своїх студентів. І він каже, дефіцит талонів породив замкнуте коло.

"Складніше іспит скласти, тому що цей талон ти вириваєш в останній день, ось, ти не можеш підготовитися з інструктором там приїхати, тому що він тобі не дає на розминку автомобіль, це все робиться дуже впопихах, і тому учень може не скласти знов, потім знов йде на екзамен в сервісний центр", - каже Качалай Валерій, директор автошколи.

Талон на водійський іспит

А ще усю чергу руйнують численні повітряні тривоги, під час яких інспектори екзамени не приймають. Директор іншої автошколи Роман Гороховацький взагалі звинувачує не працівників сервісних центрів у чергах, а своїх колег. Мовляв деякі автошколи елементарно не довчають своїх студентів, а ті, здаючи екзамени по 3-5-10 разів, збільшують навантаження на екзаментарорів.

"І жодного разу мені нехто не прямо сказав, не натякнув, що приводь нам людей, інакше ти не зможеш працювати. Такого не було. І ми складали без проблем. Тобто, якщо я захочу продавати права, то, відповідно, я не довчаю, і роблю всі умови для того, щоб учень в мене сам попросив порішати. Або натякаю йому, або прямо кажу, що ти не хвалюйся, це так у всіх, всі просто тихенько мовчать, це все нормально, всі купляють, і ти купиш, а потім я тебе навчу, або дорога тебе навчить", - каже Роман Гороховацький, директор автошколи.

А ще експерти причинами дефіциту називають низьку зарплату. Нещодавно інструктор почав отримувати не 13, а 20 тисяч гривень - це у Києві. І люди на такі гроші не йдуть.

Сервісний центр

"Мені як антикорупціонеру дуже імпонує, що така "хлібна" посада в минулому як екзаментаор тепер спробуй знайти, очевидно корупційні надходження суттєво зменшилися. У нас зараз дуже великий дефіцит екзаменаторів І зараз навіть ті вакансії, які є вони не заповнюються. В Києві зарплата інструктора з набагато меншою бюрократією мінус подавати декларацію, мінус бюрократія – 40-50 тисяч і то не можуть знайти", - каже Михайло Серебряков, виконавчий директор громадської організації "Разом проти корупції".

Михало каже, на всю країну лише 500 екзаменаторів і він пропонує усім підняти зарплатню вдівічі і забронювати, щоб їх не забрали в армію. Але чи справді талонна біда поки нездоланна - ми спробували дізнатися у керівника головного сервісного центру МВС України.

"Орієнтовно 100 працівників які прийняли пішення і мобілізувалися до лав ЗСУ і боронять нашу країну і відповідно ця нестача поступово компенсується. Ми запрошуємо усіх бажаючих пройти стажування, а в подальшому офіційно працевлаштуватися на відповідні вакантні посади і приймати ці іспити. На превеликий жаль у нас не вистачає саме екзаменаторів, які приймають практичні іспити", - каже Микола Рудик, начальник Головного сервісного центру МВС України.

Також Микола Рудик визнає, відколи зняли ліміт на кількість спроб, переважна більшість здають екзамен не з першого разу, а це також навантаження на екзаменаторів.

А ще, запевняє, що корупцію у його відомстві подолали. Він показує залу для складання теоретичного екзамену. Камери по периметру, камера, яка фіксує будь-які рухи студента. Камери пишуть також кожен рух студента і на практичному іспиті.

Натомість директори автошкіл натякають, інколи в регіонах разом з талончиком ділки можуть запропонувати ще й конкретний - найпростіший маршрут для учня, на якому він здаватиме екзамен.

Юристка Ірина Козаченко-Пайє каже, у Франції все значно простіше.

"Взагалі в середньому здача на водійські права у Фрнції коштує 1600 євро. А ще у Франції є така система, вони навчаються проходять 20 уроків з інструктором, потім вони здають правила дорожнього руху і з 15 років вони можуть їздити зі своїми батьками, для цього один з батьків має отримати дозвіл і він враховується як ваш наставник. І в 17 років ви здаєте екзамен", - каже Ірина Козаченко-Пайє.

З 1 січня 2024 року у Франції знизили вік для проходження іспитів. Так, з 17 років можна їздити. Чи не єдине, чим українська система подібна до французської - то це вартістю навчання. У Києві, наприклад вона уже сягає 1000 -1100 євро. І навіть заплативши такі кошти за навчання, потрібно довго вистояти у чергах, щоб здати екзамен ввечері.

Отримати легальне посвідчення водія в Україні заразь справді не просто. Війна - головна причина талонного дифіциту. Але і директори автошкіл і керівництво сервісних центрів в один голос кричать - не шукайте посередників, які обіцяють допомогти, або й взагалі продати вам права.

До речі, саме жінки різко збільшили попит на водійські права. Чоловіки в армії - а родинне авто хтось повинен водити, возити дітей у школу. Але можливо саме цим жінкам вирішувати і са му проблему з екзменаторами і самі займуть вакантні посади. Поки чоловіки на фронті.

Черги та бійки! Чому так складно дістати талон на іспит з водіння?

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