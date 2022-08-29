Чому в Україні суттєво здорожчали фрукти та овочі і що з цінами буде далі: пояснення експерта

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко пояснив, чому здорожчали фрукти та овочі в Україні і що з цінами буде далі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ми побачили цього року суттєве зростання ціни і воно, на жаль, не остаточне. Щодо чинників, які впливають. Перше - енергоносії, по-друге, дефіцит окремих українських продуктів, які не можна постачати з півдня. Тому у данному випадку ми побачили суттєве збільшення імпорту з багатьох країн світу. З одного боку це погана ситуація для країни, бо вона погіршує торгівельний баланс бізнесу, оскільки не купують українське. Але з іншого боку більш позитивна для споживача і це впливає на стабілізацію цін", - говорить Дорошенко.

Водночас він додає, сьогодні здорожчання продуктів, насамперед, залежить не стільки від енергоносіїв, ціни на які держава стримує, як від інфляції.

"Щодо здорожчання - найбільше продукти харчування сьогодні залежать від загальної інфляції в країні", - зазначає експерт.

Нагадаємо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

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