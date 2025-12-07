Український хрін зникає з полів: дефіцит кореня б’є по виробниках

Хрін / © Freepik

Реклама

Українські переробники фіксують серйозний дефіцит хрону. Поки фермери лише вчаться його вирощувати, більшість сировини, як і багато років поспіль, доводиться купувати в селах. Проте тепер її там майже не лишилося.

Про це йдеться в матеріалі “ТСН.Тиждень”.

За словами Любов Семенюк, яка працює з цією культурою майже 50 років, найгостріший хрін традиційно росте на Поділлі. Ще кілька років тому заготівельники купували там близько тисячі тонн кореня від населення. Нині по всій країні не назбирується навіть 600 тонн.

Реклама

Сезон заготівлі стартує у вересні і триває до травня. Але цьогоріч ситуацію значно погіршила літня засуха — земля так висохла, що техніка просто не могла її розкопати.

“Село вимирає, нікому копати”

У подільських селах, де хрін завжди був невеликим, але стабільним заробітком, тепер його здають значно менше. Заготівельниця Лариса Маслай каже: якщо раніше вона збирала 20–25 тонн, то тепер — удвічі менше.

Причина проста — в селах майже не залишилося людей, які готові копати. Багато будинків порожні, молодь виїхала. До того ж хріну стає менше і на городах, бо рослина дуже чутлива до гербіцидів, які масово використовують під час вирощування сої.

Спроба налагодити власне вирощування провалилася

Щоб не залежати від випадкових обсягів у селах, переробники кілька років тому засіяли власні ділянки хроном. Для цього навіть завезли розсаду з Угорщини. Але без спеціалістів технологію вирощування опанувати не вдалося — весь хрін пропав.

Реклама

Угорські партнери, за словами виробників, відмовилися ділитися досвідом, бо не хочуть отримати нового конкурента на європейському ринку.

Український хрін масово вивозять у ЄС

Дефіцит посилюють перекупники, які скуповують корінь у селян і відправляють його в Польщу та Німеччину. Там його використовують у переробці, тоді як українські підприємства змушені шукати заміну.

Єдиний вихід — імпортна сировина

Поки селекціонери намагаються вивести український сорт і розгадати секрети правильного вирощування, переробники готові укладати контракти з фермерами на весь майбутній урожай і платити конкурентну ціну. Але вже зараз, щоб не допустити дефіциту популярного соусу хрін з бурячком, виробництво частково підтримується за рахунок імпортної сировини з Європи.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Реклама

“ЗВІДКИ В УКРАЇНУ ПОЧАЛИ ЗАВОЗИТИ ХРІН? ЧОМУ “УКРАЇНСЬКИЙ ВАСАБІ” ЗНИКАЄ? ДЕГУСТАЦІЯ ХРОН”