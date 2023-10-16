Чому в Україні зростають ціни на пальне: економіст назвав причини і розповів, коли вартість зменшиться

В Україні зростає вартість пального. Останні кілька тижнів цінники на стелах зростали майже щодня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

В Україні подорожчало пальне: що кажуть водії

Директор транспортного підприємства з Києва Микола Іванович каже, що ціни на пальне в Україні зростають ледве не щодня. Підвищувати ціни на проїзд – не вихід, бо пасажири їздити перестануть, каже підприємець. Доводиться економити на собі.

"Економимо на заробітній платі. Економимо на тому, що у нас водії, які практично дивляться за машинами і їздять так, щоб ця машина могла їздить", - каже Микола Іванович.

Житель Львова Владислав Ярош почав економити на пальному, оскільки витрачає на це значну кількість своєї зарплати. Він вирішив пересісти на електрокар.

АЗС України піднімуть ціни на пальне / Фото: Unsplash

Чому вартість пального зростає

Експерти паливного ринку та економісти нагадують, що літнє зростання цін на паливо в Україні має дві причини. Перша - це повернення податків, друга - світові тенденції.

Адже після початку повномасштабного вторгнення і знищення кількох нафтобаз – ціни на пальне швидко полізли вгору. Тоді уряд вирішив прибрати акцизи та ПДВ з вартості пального. Це дало змогу втримати ціну на рівні сорока п’яти гривень за літр. У серпні 2023 ці рішення скасували.

Україна й раніше була залежною від світових цін на нафтопродукти, але до війни у країні працювали два нафтопереробних заводи. Там переробляли не лише імпортну нафту, а й вітчизняну. Це давало можливість утримувати ціни від великих стрибків. Наразі заводи розбомблені, переробка не працює. Паливо завозять напряму.

Економісти одностайно зауважують, що до початку бойових дій в Ізраїлі на світовому ринку нафтопродуктів намітилися тенденції до зниження цін на паливо: бензин, дизель та автомобільний газ. Але наразі ринки завмерли.

"У випадку, якщо ця війна швидко буде розв’язана і там протягом тижня-двох, то відповідно буде поставлена крапка. То ціни швидше за все продовжать свою тенденцію до зменшення", - каже керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

Ілля Несходовський

Що буде далі з цінами на бензин - залежатиме ще й від дій окупантів. Точніше, від їхніх спроб улаштувати черговий блекаут. Минулого року, коли по всій країні зникало світло, а населення та промисловість починали користуватися генераторами – вартість пального зростала на 10%.

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Нагадаємо, ціни на пальне в Україні нині вищі, ніж у Польщі. Експерт дав неочікуване пояснення такій ситуації, і справа тут не у війні.

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