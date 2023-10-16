Чому в Україні зростають ціни на пальне: економіст назвав причини і розповів, коли вартість зменшиться

Економісти пояснили причини здорожчання пального.
В Україні зростає вартість пального. Останні кілька тижнів цінники на стелах зростали майже щодня.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
В Україні подорожчало пальне: що кажуть водії
Директор транспортного підприємства з Києва Микола Іванович каже, що ціни на пальне в Україні зростають ледве не щодня. Підвищувати ціни на проїзд – не вихід, бо пасажири їздити перестануть, каже підприємець. Доводиться економити на собі.
"Економимо на заробітній платі. Економимо на тому, що у нас водії, які практично дивляться за машинами і їздять так, щоб ця машина могла їздить", - каже Микола Іванович.
Житель Львова Владислав Ярош почав економити на пальному, оскільки витрачає на це значну кількість своєї зарплати. Він вирішив пересісти на електрокар.
Чому вартість пального зростає
Експерти паливного ринку та економісти нагадують, що літнє зростання цін на паливо в Україні має дві причини. Перша - це повернення податків, друга - світові тенденції.
Адже після початку повномасштабного вторгнення і знищення кількох нафтобаз – ціни на пальне швидко полізли вгору. Тоді уряд вирішив прибрати акцизи та ПДВ з вартості пального. Це дало змогу втримати ціну на рівні сорока п’яти гривень за літр. У серпні 2023 ці рішення скасували.
Україна й раніше була залежною від світових цін на нафтопродукти, але до війни у країні працювали два нафтопереробних заводи. Там переробляли не лише імпортну нафту, а й вітчизняну. Це давало можливість утримувати ціни від великих стрибків. Наразі заводи розбомблені, переробка не працює. Паливо завозять напряму.
Економісти одностайно зауважують, що до початку бойових дій в Ізраїлі на світовому ринку нафтопродуктів намітилися тенденції до зниження цін на паливо: бензин, дизель та автомобільний газ. Але наразі ринки завмерли.
"У випадку, якщо ця війна швидко буде розв’язана і там протягом тижня-двох, то відповідно буде поставлена крапка. То ціни швидше за все продовжать свою тенденцію до зменшення", - каже керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС" Ілля Несходовський.
Що буде далі з цінами на бензин - залежатиме ще й від дій окупантів. Точніше, від їхніх спроб улаштувати черговий блекаут. Минулого року, коли по всій країні зникало світло, а населення та промисловість починали користуватися генераторами – вартість пального зростала на 10%.
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Нагадаємо, ціни на пальне в Україні нині вищі, ніж у Польщі. Експерт дав неочікуване пояснення такій ситуації, і справа тут не у війні.
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