Чому відключень світла раптом стало більше: енергетичний експерт пояснив

Після російського обстрілу 26 серпня енергосистема України була не в найкращому стані, відбувалися ремонти, втім відключення світла швидко стали доволі короткими. Однак на початку вересня знову стали суворішими. З’явилися чутки, що щось відбулося з одним з енергоблоків Південноукраїнської АЕС.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Марії Васильєвій для проєкту “Ремарки” пояснив: те, що там сталося, по класифікації МАГАТЕ називається “подія”.

За його словами, на атомній електростанції дійсно зламався головний циркуляційний насос.

“Фактично, оскільки це вже широко публічно обговорюється, у Фейсбуці купа інформації з цього приводу, можна, мабуть, про це говорити і у вас. Зламався так званий головний циркуляційний насос. Слово “головний” не має нікого лякати, їх там щонайменше чотири, насправді є ще запасні”, — пояснив Харченко.

Він зазначив: це не є якоюсь катастрофою. Обладнання не є вічним, воно ламається.

“А в тих умовах, в яких зараз працює обладнання в принципі в українській енергетиці, воно не ламатися в принципі не може. Навантаження значно вище проєкту. Він зламався, блок потужністю один гігават спочатку зменшив виробництво електроенергії до 400 Мвт, потім повернув назад до 600. Але, на жаль, зараз ми в такій ситуації, що компенсувати таке зменшення потужності з боку генерації практично неможливо. І в результаті це фактично зараз додає щонайменше чергу до відключень, які відбуваються”, — розповів Харченко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЩОСЬ тривожне відбувається на АЕС! ЦЕ ВСЕ, що у НАС ЗАЛИШИЛОСЬ! Великий ПРОГНОЗ на ЗИМУ

Читайте також: