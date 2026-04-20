ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

Чому війна в Україні обов'язково закінчиться: фізик дав наукове обґрунтування

Фізик пояснив, що нічого вічного не існує.

Автор публікації
Карина Бондаренко
Михайло Висоцький

Михайло Висоцький / © ТСН

Війна в Україні не може тривати вічно, адже будь-який процес у світі має свій початок і завершення. Це пояснюється фундаментальними законами фізики, які стосуються всіх явищ — від природних до суспільних.

Про це доцент КНУ ім. Тараса Шевченка та популярний блогер Михайло Висоцький розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Будь-який процес має свій кінець

За словами науковця, з точки зору фізики не існує явищ, які можуть тривати безкінечно. Це стосується і війни, яка є нерівноважним процесом.

«Ні, такого не може бути. Будь-який нерівноважний процес завжди має своє завершення. Вічних процесів не буває. Вічним може бути лише існування космосу, хоча і воно теж не вічне. Космос колись все одно загине», — пояснив Висоцький.

Він наголосив, що навіть якщо людям здається, що певні події тривають дуже довго, це лише суб’єктивне сприйняття.

«Не існує з точки зору фізики жодного процесу, який може тривати вічно. Будь-який процес завжди має свій початок. Будь-який процес завжди має свій кінець», — зазначив фізик.

Нічого вічного не існує

Науковець додав, що тривалість будь-якого явища залежить від умов, але завершення є неминучим.

«І навіть якщо нам здається, що певний процес триває вічно і вічно буде тривати, це суб’єктивне наше спостереження, це суб’єктивне наше відчуття, як тих, хто знаходиться всередині», — розповів Висоцький.

Водночас він підкреслив, що ця закономірність стосується як негативних, так і позитивних подій.

«На щастя, нічого вічного не буває. На щастя, все погане колись закінчиться. Ну, на жаль, і гарне теж колись закінчиться. Тому вічного нічого не може бути», — підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЧОМУ ВІЙНА ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАКІНЧИТЬСЯ? Відомий фізик ВИСОЦЬКИЙ дав прогноз

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie