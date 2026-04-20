Чому війна в Україні обов'язково закінчиться: фізик дав наукове обґрунтування

Михайло Висоцький / © ТСН

Реклама

Війна в Україні не може тривати вічно, адже будь-який процес у світі має свій початок і завершення. Це пояснюється фундаментальними законами фізики, які стосуються всіх явищ — від природних до суспільних.

Про це доцент КНУ ім. Тараса Шевченка та популярний блогер Михайло Висоцький розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Будь-який процес має свій кінець

За словами науковця, з точки зору фізики не існує явищ, які можуть тривати безкінечно. Це стосується і війни, яка є нерівноважним процесом.

Реклама

«Ні, такого не може бути. Будь-який нерівноважний процес завжди має своє завершення. Вічних процесів не буває. Вічним може бути лише існування космосу, хоча і воно теж не вічне. Космос колись все одно загине», — пояснив Висоцький.

Він наголосив, що навіть якщо людям здається, що певні події тривають дуже довго, це лише суб’єктивне сприйняття.

«Не існує з точки зору фізики жодного процесу, який може тривати вічно. Будь-який процес завжди має свій початок. Будь-який процес завжди має свій кінець», — зазначив фізик.

Нічого вічного не існує

Науковець додав, що тривалість будь-якого явища залежить від умов, але завершення є неминучим.

Реклама

«І навіть якщо нам здається, що певний процес триває вічно і вічно буде тривати, це суб’єктивне наше спостереження, це суб’єктивне наше відчуття, як тих, хто знаходиться всередині», — розповів Висоцький.

Водночас він підкреслив, що ця закономірність стосується як негативних, так і позитивних подій.

«На щастя, нічого вічного не буває. На щастя, все погане колись закінчиться. Ну, на жаль, і гарне теж колись закінчиться. Тому вічного нічого не може бути», — підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЧОМУ ВІЙНА ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАКІНЧИТЬСЯ? Відомий фізик ВИСОЦЬКИЙ дав прогноз