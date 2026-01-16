Чому військові йдуть у СЗЧ ще до бою: військовий шокував відповіддю

Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Маяк» / © ТСН

Чималий відсоток самовільного залишення частини (СЗЧ) в Україні відбувається вперше, коли людина їде з ТЦК та СП на базову загальновійськову підготовку (БЗВП) і навчається — тікає з полігону, або коли вона їде з БЗВП до підрозділу. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Маяк» в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко розповів, що до їхнього підрозділу мобілізовані потрапляють без проблем і втрат «по дорозі».

Однак часто, за його словами, ці люди намагаються втекти далі — до виходу на бойові позиції.

«Тобто, ось я скільки не чую у публічному просторі питання СЗЧ — піднімається питання, що люди втомлені війною, там командири-"м’ясники" і так далі. Ніхто чомусь не акцентує увагу, що дуже велика частка людей тікають без потрапляння на лінію бойового зіткнення. Вони тікають під час консультацій, коли їх ведеш до лікаря, під час виходу елементарно за межі території — вони просто тікають», — каже військовий.

На його думку, це пов’язано з неусвідомленням українців:

«Ми програємо інформаційну війну, на жаль. І я в цьому на 100% впевнений. Люди ставляться… ну навіть послухайте, як говорять — "мене забрали там". Йде війна. І ця війна наша. Ми живемо в цій країні, і всі в ній так чи інакше візьмуть участь. Не потрібно чекати ані Трампа, ані ще когось, хто прийде і принесе тобі мир. Перемога — це як копілка, в яку ти кожен день повинен класти якийсь здобуток. Якщо ти не будеш нічого робити, вона не настане».

