Чому військовим після повернення з фронту потрібно звертатись до психологів: історії травмованих воїнів

Українським військовим, попри небажання, рекомендують звертатись за фаховою психологічною допомогою. Експерти зазначають, що потрібно не менше року аби військовий з фронту після бойових дій міг адаптуватися до цивільного життя. На цьому шляху йому потрібна або терапія з психологом, або його близьких.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Психолог Сергій Титаренко у минулому був військовим, але після травми все змінилось

Психолог Сергій Титаренко зазначає, що до нього військові не поспішають приходити, бо вважають, що у них все добре. Раніше Сергій Титаренко, ще до АТО, мав бойовий досвід у миротворчих місіях України. Коли тільки починалась війна на сході, його авіаційна бригада під Слов'янськом прикривала нашу піхоту аби її не взяли у кільце. 4 червня 2014 року в гелікоптер Мі-24 росіяни поцілили з ПЗРК. З розбитим хребтом, обгорілого, забитими легенями і серцем з палаючого гвинтокрила його витяг командир екіпажу.

Психолог Сергій Титаренко

Чоловік пів року лежав, переніс безліч операцій. Надії, що можна буде встати на ноги, розбивались об медичні прогнози. Але Сергія тримала на плаву дружина. Наталя була весь час поруч. Але рівно за рік і два дні після авіакатастрофи вона не прийшла в плату до Сергія. Вона померла через рак. Чоловік каже, що тоді він пережив емоційний зрив. З психологічної ями його намагались витягнути 5 психологів, але марно. І лише шостий фахівець знайшов з ним спільну мову. Почали опрацювати втрату дружини, здоров'я, звичного життя. Терапія дала свої результати - Сергій почав повертатися до життя і погодився поїхати на реабілітацію до США.

Психолог Сергій Титаренко з дружиною

Американські спеціалісти займалися з ним рік. І до України він вже повернувся з планами на життя: закінчив спочатку курси, зрештою здобув профільну освіту і вже 5 років працює, як психолог з військовими.

Готовність до опрацювання травм після війни не приходить сама собою, каже Сергій. Але, якщо не йти до лікаря взагалі, то з фронту у цивільне життя можна повернутися фізично, а ментально - ні.



"Наслідок війни це - депресія, алкоголізм та інші види залежності можуть бути", - каже Сергій Титаренко.

Як дружині військового допомогти своєму чоловіку

Кожному військовому, що повернувся з війни потрібен психолог. Але в країні їх катастрофічно не вистачає. Коли не вистачає фахівців, чимало проблем військових перекладається на плечі їх родин. Проте і дружинам військових складно, оскільки жінка може боятись, що з війни повернувся інший чоловік, а не той, кого вона знала.

Психологиня Оксана Бугель каже, у їх заклад "Будинок воїна" приходять дружини з запитом, як допомогти чоловіку. Вони навчають їх, аби ті допомагали адаптувати чоловіків до звичного ритму вже у тилу.

Військовому Володимиру з гострими моментами допоміг впоратися психолог. Поранення отримав на Донеччині влітку минулого року. Вони з побратимами потрапили під масштабний обстріл артилерії. Володимиру відірвало ліву ногу та сильно посікло праву. Від першого дня реанімації поруч була дружина.



Володимир 10 місяців не вставав. І поки змінювались лікарні, реабілітаційні центри і міста - Олена з донькою Марією їздили слідом за ним. Жінка взяла на себе вирішення усіх проблем - відновлювала документи чоловіка, які згоріли. Піклувалась, консультувалась з усіма можливими лікарями, щоб зберегти праву ногу. Іноді теж зривалася і боролася зі своїми зривами. Але саме вона була головним мотиватором Володимира стати на ноги.

Військовий Володимир

Родина родом із Щастя, що на Луганщині. Володимир підписав контракт з військом 2020 року. Олена з Марією втікали з міста в середини лютого 2022 року під щільними обстрілами. Тепер їх дім в окупації.

Зараз родина живе у кімнаті при реабілітаційному центрі на Львівщині. З огляду на те, що родині захисника не має куди повертатися після лікування, їм дозволили тут жити і після закінчення реабілітації. Олена облаштовує кімнату, як дім.



Щоб повернутися з війни ментально і відновитися фізично Володимиру знадобилося більше року, і надзусилля його дружини. Для кожного цей період може бути різним. Але саме підтримка робить допомагає здолати цей шлях.

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