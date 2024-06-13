Чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення: Гордон назвав неочікувану причину

Напередодні повномасштабного вторгнення українські високопосадовці не вірили, що РФ може напасти, і думали, що Байден і Путін "розводять" Україну.

Про це заявив відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон у проєкті Анни Севастьянової "Наодинці".

Гордон вперше відверто пояснив, чому українців не попередили про початок повномасштабної війни заздалегідь. Журналіст зазначив, що ніхто з його знайомих у вищих колах влади не вірив у вторгнення.

"В те, що розпочнеться така повномасштабна війна, я не вірив, зовсім не вірив. По-перше, мене попереджали усі наші високопосадовці, що війни не буде, мене ж не попереджав Байден чи Джонсон, чи директор Мі-6, чи голова ЦРУ. Мені казали наші високопосадовці, що ніякої війни не буде. Що все це просто паніка. Я вам скажу більше, що мені казали там на горі. Казали, що Байден і Путін нас "розводять", а ніякої війни не буде", – каже Гордон.

Водночас журналіст зазначає, що всі його друзі і знайомі зі Сполучених Штатів казали прямо, що війна розпочнеться 24 лютого о 4-й ранку. За його інформацією, за 2 чи 3 тижні до початку війни в Києві з’явилися російські ДРГ, у яких були прізвища людей, яких треба було знищити або вкрасти.

"Серед цих прізвищ мені наші спецслужби показали моє прізвище, з моїми адресами, з моєю фотокарткою. В цих умовах мені порадили подбати про сім’ю", – підсумував Дмитро Гордон.

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