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Чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення: Гордон назвав неочікувану причину

Чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення: Гордон назвав неочікувану причину

Чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення: Гордон назвав неочікувану причину

Гордон відверто висловився про початок повномасштабного вторгнення РФ

Дмитро Гордон вперше розповів, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення РФ.

Напередодні повномасштабного вторгнення українські високопосадовці не вірили, що РФ може напасти, і думали, що Байден і Путін "розводять" Україну.

Про це заявив відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон у проєкті Анни Севастьянової "Наодинці".

Гордон вперше відверто пояснив, чому українців не попередили про початок повномасштабної війни заздалегідь. Журналіст зазначив, що ніхто з його знайомих у вищих колах влади не вірив у вторгнення.

"В те, що розпочнеться така повномасштабна війна, я не вірив, зовсім не вірив. По-перше, мене попереджали усі наші високопосадовці, що війни не буде, мене ж не попереджав Байден чи Джонсон, чи директор Мі-6, чи голова ЦРУ. Мені казали наші високопосадовці, що ніякої війни не буде. Що все це просто паніка. Я вам скажу більше, що мені казали там на горі. Казали, що Байден і Путін нас "розводять", а ніякої війни не буде", – каже Гордон.

Водночас журналіст зазначає, що всі його друзі і знайомі зі Сполучених Штатів казали прямо, що війна розпочнеться 24 лютого о 4-й ранку. За його інформацією, за 2 чи 3 тижні до початку війни в Києві з’явилися російські ДРГ, у яких були прізвища людей, яких треба було знищити або вкрасти.

"Серед цих прізвищ мені наші спецслужби показали моє прізвище, з моїми адресами, з моєю фотокарткою. В цих умовах мені порадили подбати про сім’ю", – підсумував Дмитро Гордон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

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Раніше Дмитро Гордон зізнався, де живуть його троє синів і чим вони займаються під час війни.

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