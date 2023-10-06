Чому Росія обстрілює Кривий Ріг: військовий експерт назвав емоційну та війську мету

Напередодні звірячого удара по селу Гроза на Харківщині, росіяни вкрай часто обстрілювали Кривий Ріг на Дніпропетровщині та низку інших прифронтових населених пунктів. Обстріли і Кривого Рогу, і інших міст, вочевидь, продовжаться, тому що росіяни вважають їх важливими з точки зору логістичних та транспортних артерій.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Щодо Кривого Рогу. Якщо розглядати війну через емоційну призму, то висновки очевидні. Кривий Ріг – це рідне місто нашого президента та Верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського. Але якщо дивитись на війну крізь призму раціонального підходу, то очевидно, що по Кривому Рогу та його околицях ворог б'є, намагаючись вдарити по об'єктах, які забезпечують оборонну міць ЗСУ. Ворог намагається максимально послабити бойовий наш потенціал", - каже Селезньов.

Обстріл Кривого Рогу / Фото: МВС

За його словами, на жаль, є вірогідність, що такі удари по Кривому Рогу та по інших містах, які наближені до лінії фронту, будуть продовжуватись.

"Ворог чудово обізнаний щодо наших об'єктів оборонно-промислового комплексу. Тому єдиний шлях захисту – це посилення можливостей нашої ППО та набуття можливостей по знищенню ворожих літаків та пускових установок в місцях їхніх дислокацій", - каже Владислав Селезньов.

Нагадаємо, лише від початку жовтня ворог атакував Кривий Ріг вже двічі – в ніч проти 1 жовтня та 4 жовтня. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, було пошкоджено один з об'єктів інфраструктури. До цього, протягом вересня, ворог здійснив також декілька ударів по Кривому Рогу, тоді не обійшлось без загиблих та поранених.

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