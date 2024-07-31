Чому воїни ЗСУ по-іншому почали використовувати танки у бою: військові розповіли про нову тактику

На Токмацькому відтинку фронту українські танкісти працюють переважно із закритих позицій по дуже важливих цілях. Лобових боєзіткнень зі стрільбою прямим наведенням на Роботинському виступі, кажуть наші танкісти, не було вже понад пів року. І на те є дуже вагомі високотехнологічні причини.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Російські окупанти тепер не виводять на передній край свою бронетехніку, кажуть танкісти української 65-ої механізованої бригади.

Натомість, відсутність бронемашин на полі бою на Роботинському виступі, московити компенсують - незліченною кількістю артилерійського вогню й ударних дронів.

"Дрони зараз становлять саму найбільшу загрозу", - кажуть військові.

Башта українського Т-72 обварена металевими решітками й ланцюгами. Механік-водій твердить: була історія, яка закінчилась щасливо. Але танк відтоді трохи видозмінився.

Танк

"Динамічний захист - оптику поставили більш сучасну. РЕБа поставили, хоч він зараз вже застарілий", - каже "Агроном".

Саме на сучаснішу, бортову станцію радіоелектронної боротьби, аби захищатися під час щоденної роботи від ворожих дронів, танкісти 65-ої, нині збирають кошти.

Збір на РЕБ

Поки ж, на виїздах, екіпаж панцерника від повітряних загроз, прикривають побратими з карабіном.

Танкісти виїжджають на роботу останнім часом зазвичай у сутінках.

"Зараз лобових атак - ні ворог не використовує, ні ми не використовуємо. Тому що, якщо танчик виїхав, FPV-шок, взагалі, скидів всяких цих - “Ланцетів” дуже багато. Танку вижити - нуль. Тому зараз і ворог використовує закриті позиції - і ми використовуємо закриті позиції", - каже “Агроном”, командир танкового екіпажу 65 ОМБр.

Танкісти ЗСУ

Танки, як кажуть військові, працюють лише по "жирних" цілях. За існуючих на Токмацькому напрямку обставин, зізнаються танкісти 65-ої механізованої, часу на довгі пристрілки й корекцію, у них просто немає.

Ворог йде на штурм без важкої техніки. Не стріляють і вони! Репортаж з передової

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