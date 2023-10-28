"Чому я постійно щось повинен": український воїн розповів, що планує виїхати за кордон після війни

Український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" розповів, що після закінчення війни планує виїхати за кордон. Він зазначив, що там живе його родина та йому запропонували цікаву роботу.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучі ТСН Наталії Островській у проєкті "НАТО".

"Дід" розповів, що двоє його синів служать разом із ним, проте мати, дружина та двоє молодших дітей зараз перебувають у Німеччині. Український захисник додав, що після війни він планує виїхати до родини.

"Мені за кордоном пропонують хорошу роботу. Причому це компанія, яка працює на оборонний комплекс України. У них там є філіал. Мені це цікаво. Не факт, що я поїду. У мене зараз є моральні проблеми, втома. Я хочу хоч інколи бачити своїх молодших дітей, маму та дружину. А це буває вкрай рідко. Є втома від фронту. Не додає оптимізму те, що я бачу тут в Україні. І коли цивільні кажуть – ви повинні повернутись і брати владу до своїх рук. У мене питання – а чому я це повинен робити? Я вижив на фронті, втратив здоров'я. А потім я повинен замість вас піти в політику, ухвалювати законопроєкти. Чому я постійно щось повинен?", - зауважив захисник України.

Нагадаємо, ЄС відстає від планів щодо постачання Україні боєприпасів.

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