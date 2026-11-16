Чому євро падає, а долар зростає: економісти ошелешили прогнозом про курс валют в Україні

Курс валют в Україні / © ТСН

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Від початку листопада євро втратив в ціні 60 копійок, наблизившись до психологічної позначки у 50 гривень, тоді як готівковий долар стабілізувався завдяки активним діям Нацбанку. Втім, подальше зміцнення американської валюти у світі може знову підштовхнути курс долара в Україні вгору.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Як змінився курс у листопаді: стабілізація долара та падіння євро

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, на початку листопада Національний банк України завдяки значним продажам валюти на міжбанку зміг зупинити зростання долара, яке спостерігалося у другій половині жовтня.

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Міжбанк та готівковий ринок: після жовтневого стрибка майже на гривню середній курс зафіксувався в коридорі 45,30–45,65 грн . Середній готівковий курс спершу перевищив 46,40 грн, а в окремих обмінниках долар продавали по 47 грн, і попит зберігався.

Спад ажіотажу: згодом спекулятивний складник пішов на спад, а курс опустився. Із 6 до 15 листопада готівковий долар у продажу майже не змінювався і тримався на рівні 46,05–46,10 грн .

Здешевлення євро: натомість євровалюта продовжила слабшати і від початку листопада втратила 60 копійок. Співвідношення долар/євро на світовому ринку знизилося від 1,12 до 1,105 долара за євро.

Чому падає євро і як це потягне вгору долар в Україні

Причиною послаблення європейської валюти стала ситуація у США, пояснює Андрій Шевчишин. Через американську інфляцію посилилися очікування щодо підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США. Як наслідок, долар у світі міцнішає, а євро падає.

В Україні це призвело до того, що офіційний курс євро сповз до 50,22 грн, проте нижче 50 грн регулятор його не пустить.

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик: «Нижче 50 грн/євро НБУ його не пустить, бо це вбиває гривневу цінність зарубіжної допомоги у євро. Проте є й неприємний момент: якщо співвідношення долара до євро впаде нижче 1,10, то утримання офіційного курсу євро на рівні 50 грн автоматично штовхне долар вище 45,75 грн. А ситуація така, що в перспективі може бути 1,07».

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