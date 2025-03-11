Чому Європа хоче затяжної війни в Україні: військовий експерт пояснив

Все частіше представники та лідери європейських держав висловлюються за продовження війни в Україні. Нещодавно Бруно Каль, голова розвідки Німеччини заявив, що якби війна в Україні тривала до 2030 року, то для Європи це було б безпечніше. До цього схожі заяви звучали з вуст політиків у Польщі та Словаччини.

Подібні висловлювання свідчать про те, що Європа боїться можливої російської агресії і нарешті усвідомила, що може чекати на неї через 2-3 роки, якщо дати Росії перерву і час на те, щоб накопичити нові сили та ресурси.

Недарма Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії заявила, що треба перетворити Україну на "сталевого дикобраза", який би надалі захищав Європу від Росії. Європейці вже говорять про всеосяжну підтримку Україні і про необхідність нарощування власного оборонного потенціалу.

Допомога у війні, а не участь

На думку військового експерта Ігоря Романенка, з одного боку подібні заяви європейців є дещо цинічними по відношенню до України, бо війна триває саме на нашій землі, а українці отримують від РФ численні руйнування, смерть та усі жахи війни.

"Україна четвертий рік платить неймовірно високу ціну за спокій Європи, а насправді з 2014 року. Але якщо підійти до цього питання виключно з прагматичного аспекту, то європейці по-своєму праві. Адже у цьому протистоянні вони начебто й допомагають Україні грошима, озброєнням, підготовкою наших військ. З іншого боку – це лише допомога, а не участь у війні. І тут дуже показовим є позиція Польщі. 80% поляків не хочуть воювати на території України за інтереси Польщі. Тому заяви європейських політиків збігаються з тим, що раніше вже декларувала адміністрація США, ще на першому Рамштайні – ціль союзників послабити Росію, щоб вона не змогла вести у найближчий час таку за інтенсивністю війну, яку веде в Україні зараз", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Що потрібно доносити до європейців

Він додає, що по суті, попередні заяви американців нічим не відрізняється від того, що зараз декларує керівник розвідки Німеччини або представники інших європейських держав.

"На відміну від Європи, яка спокійно жила останні три роки, Україна бореться. Війна триває не на території європейських держав, гинуть не громадяни цих держав. Все це відбувається тут, в Україні. Саме тому інтереси Україні мають бути у пріоритеті для європейців. Вони мають чітко це розуміти. І це потрібно доносити народам та лідерам держав, хто ще сподівається, що війну можна перечекати і просто співчувати Україні – це не підхід, бо йдеться про знищення нашої нації. Ми втрачаємо дуже багато", – каже Ігор Романенко.

Як мають діяти союзники?

Військовий експерт зауважує, що ще донедавна Україна мала майже півсотні союзників, які по-різному нам допомагали.

"Але жоден з союзників не допомагав нам так, як допомагає Путіну Північна Корея – ракетами та військовими, як допомагає йому Іран, надаючи технічну та військову допомогу. Путіну допомагає навіть Китай, який нібито не приймає участі у війні проти України, а насправді військово, політично та економічно постійно підтримує.Тому тут потрібно дуже чітко розставляти акценти щодо майбутніх пріоритетів Європи, щоб потім не посипати голову попелом", – підкреслює Ігор Романенко.

На скільки вистачить сил у Путіна

На думку військового експерта, у такому режимі як зараз, Росія може вести війну ще 1 або 1,5 роки. А ресурсів у Путіна вистачить на два роки, як у живій силі, так і у броньованій техніці.

"Радянські запаси у Росії вичерпується. Завдяки діям ЗСУ, спостерігається стратегічне зменшення військового потенціалу. Але додається і нове, бо економіка Росії поставлена на військові рейки. І щоб суттєво послабити Путіна потрібно ще рік, два, три. Саме цього бажають представники європейських держав, мовляв, нехай війна "докипить" на території України. Це не підхід. Адже ми вже надали їм достатньо часу – три роки, але європейці роблять це дуже повільно. І лише причуханка з боку США у Мюнхені, допомогла інтенсифікувати цю роботу – європейці почали діяти. Але тепер, маючи гроші, вони знову потребують часу. Цей час обійдеться для нас дуже дорого, бо поки Європа буде готуватися, щоб нам допомогти, в Україні гинуть люди та руйнуються наші міста та села", – підсумовує Ігор Романенко.

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ТСН новини 10:00 8 березня. Європа готується до війни! Масований удар по Україні

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