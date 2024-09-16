Чому Захід боїться давати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ – американський офіцер пояснив

Захід не дає Україні дозвіл бити вглиб території РФ, бо боїться уявних червоних ліній, яких не існує.

Таку думку ексклюзивно для ТСН.ua висловив доктор Ліам Коллінз – старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецназу, який прослужив в армії США 27 років, у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони США в Україні.

"Західні країни десятиліттями дотримувалися самостримування й боялися уявних червоних ліній, яких не існує", – зазначив він.

Коллінз нагадав, що був частиною консультативної групи, яка рекомендувала надати українцям Javelin ще 2017 року. За його словами, тоді багато американських високопосадовців виступали проти цієї рекомендації, бо боялися, що Росія ескалює ситуацію. Але цього не сталося.

"Росії знадобилося 11 місяців, щоб захопити тактично незначне місто Бахмут, кинувши на нього все, що вона мала. Простіше кажучи, Росія не має можливості піти на ескалацію", – каже американський військовий.

Також читайте Чи бреше Путін у своїх погрозах застосувати ядерну зброю: очільник МЗС Британії відповів

На його думку, єдиний шлях, яким росіяни могли б ще більше вдатися до ескалації, це використати ядерну зброю. Проте Коллінз певен, що Путін ніколи не піде на такий крок, якщо НАТО безпосередньо не втрутиться у війну.

"Якщо ви заглибитеся в те, що говорить Путін, Росія ніколи її не використає, якщо США чи НАТО не будуть безпосередньо втягнуті (в цю війну – Ред.). Але навіть тоді сумнівно, що він (Путін – Ред.) її використає, якщо лише звичайні (російські – Ред.) були використані в обороні на полі бою в Україні. Він не піде на ескалацію, скільки б систем Захід не надав Україні і де б Україна їх не використовувала (тобто всередині Росії – Ред.)", – каже американський офіцер.

За його словами, західні лідери побоюються ядерної ескалації з боку Росії, але це абсолютно безпідставно, адже Росія десятиліттями демонструє стриманість стосовно цього. Він вважає, що РФ сама не хоче ядерної ескалації, "але західні лідери не хочуть цього визнати".

Раніше Ліам Коллінз розповів, як вплинуть на фронт удари вглиб території РФ.

Нагадаємо, видання Politico писало, що США і Британія можуть зняти обмеження щодо ударів по РФ.

Вчора, 15 вересня, президент Зеленський підтвердив, що Україна намагалася переконати США дозволити їй удари вглиб Росії американською зброєю. Проте поки що Київ не отримав цього дозволу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.