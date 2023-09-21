Чому Захід не списує Путіна з рахунків, як переговорника: дослідниця Золкіна дала чітку відповідь

На думку Марії Золкіної, Захід влаштовує квола, ослаблена, але контрольована Росія, нехай навіть на чолі з Путіним.

Захід не списує Путіна з рахунків, як переговорника, бо немає розуміння, до якого майбутнього Росії готовий Захід.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловила очільниця напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна.

"Сполучені Штати точно знають, що вони за будь-яку ціну хочуть уникнути підпададання Російської Федерації під тотальний вплив Китаю, якого вони сприймають основним своїм конкурентом на міжнародній арені. Не Росію. І тому квола, ослаблена, але контрольована Росія, нехай навіть з Путіним, вона де-факто влаштовує більше, ніж сценарій, менш для них передбачуваний, коли в Росії починається внутрішня дестабілізація, якась дезінтеграція, смута, коли Росія опиняється васалом Китаю. Тобто цей сценарій їх (Захід – ред.) точно страшить, але альтернативи, крім поступово виснажувати росіян за рахунок тривалої війни і дозованих обсягів допомоги Україні, поки що іншого рецепту так і не випрацювалося на Заході", - зазначила дослідниця.

На думку Золкіної, на Заході зараз можуть думати про перемир'я і перебування Путіна при владі цьому не є перешкодою.

"На Заході здебільшого зараз, коли йдеться про умовне заморожування у якийсь спосіб ситуації, то йдеться не стільки про укладання політичного пакту між Україною і Росією про завершення війни, скільки про заморожування цього непевного статусу-кво, коли просто припиняються активні бойові дії, і де-факто це вже означає, що територія України частково залишається під контролем Росії, тому що не буде переговорів по типу Нормандського формату чи Мінської тристоронньої групи. Це нецікаво ні Росії, не Україні, це – бесперспективно. Але про перемир'я – цілком (може йтися - ред.). От саме про це думають на Заході. І перебування Путіна при владі цьому не є перешкодою, на жаль", - підсумувала вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Зеленський припустився помилки! Переговори з Польщею треба перевести в закритий режим | Золкіна".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом.

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