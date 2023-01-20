Захід почав давати Україні більше зброї: експерт пояснив, чому "це вигідно усім"

Західні партнери України розуміють, що Росія прагне затягти війну, а це не вигідно нікому. Тому вони почали передавати більше зброї ЗСУ для якнайшвидшого звільнення всіх територій держави.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Наші міжнародні партнери зрозуміли, що ця війна не закінчиться найближчим часом через якісь переговори чи визнання Росією того, що вона програла. Всі розуміють, що Росія вже програла і основне її завдання на сьогодні – це затягування конфлікту. А затягування конфлікту не вигідне нікому. Але й з іншого боку, наші міжнародні партнери розуміють, що Україна не піде на будь-які перемовини з Росією, допоки не буде звільнено всі території. Тому вихід виключно один – допомагати Україні якомога скоріше звільняти свої території. Саме це відбуватиметься найближчим часом", – пояснив оглядач.

Також читайте Україні надають озброєння для оборони чи контрнаступу: відповідь військового експерта

"Найближчим часом міжнародні партнери будуть значно збільшувати нам підтримку для того, щоб ми звільнили якомога більше наших територій та й усі наші території якомога скоріше. Це вигідно усім. Ця підтримка – ми бачимо розширену номенклатуру, як збільшується постачання озброєння", – додав Коваленко.

Водночас він зазначив, що в разі готування Росією нового наступу він обернеться для неї фіаско, якщо ЗСУ отримають необхідне озброєння.

"Росія дійсно може готуватися до наступальних дій. Вона може почати якусь масштабну мобілізацію. Вона може затягувати цей конфлікт. Але якщо (в України – ред.) буде відповідне озброєння у відповідній кількості, то будь-який наступ Росії обернеться для неї фіаско: контрнаступом Збройних сил України і значно масштабнішими звільненнями наших територій", – сказав експерт.

Зауважимо, останнім часом Захід почав активніше надавати Україні зброю та військову техніку. Проте одна з головних потреб ЗСУ, що стоять на порядку денному, – сучасні бойові танки. Такі танки передасть Велика Британія. Окрім неї, ще ціла низка держав погоджуються передати свої танки Leopard 2, але оскільки вони німецького виробництва, то необхідне погодження від Німеччини. Його наразі немає: зокрема, про це не змогли домовитися учасники чергового засідання у Рамштайні 20 січня.

Втім, напередодні представники Великої Британії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії підписали "Талліннську декларацію", в якій гарантували максимально стратегічну військову підтримку Україні.

Додамо, на думку військового експерта Олега Жданова, Україна отримає від західних партнерів необхідну для виходу на кордони 23 лютого кількість військової техніки та озброєння.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.