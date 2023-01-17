Чому Захід так довго тягнув з постачанням озброєнням для України: пояснення офіцера армії Ізраїля

За слвоами експерта, процес передавання включає у себе освоєння, навчання і вибудування логістичних спроможностей, тому не може бути раптовим.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, воєнний аналітик Ігаль Левін пояснив, чому Захід так довго зволікав із наданням Україні танків та іншої зброї.

Про це він сказав у спільному проєкті "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua "Розмови про важливе".

Насамперед експерт пояснив, що зброя не ділиться на наступальну і оборонну, військові її не розділяють. Це такий дипломатичний і журналістський штам.

"Чому так довго, це комплексна тема. Є багато причин, чому Захід з цим тягнув чи вичікував. Реалізація передавання зброї відбувається поетапно. Також Україна не може одразу освоїти всю західну зброю. Потрібно розуміти, що західний танк кардинально відрізняється від радянського. А є ще рембаза, механіки, технічний персонал обслуговування. Загалом йдеться про сотні або тисячі людей, яких треба навчити", – каже Ігаль Левін.

Крім того є ще логістичне питання – перевезення, заправка. На думку експерта, якщо раптом Україні завтра дадуть 300 західних танків, не факт, що ЗСУ знайдуть, хто на них буде їздити.

"Танків будуть сотні, але передавання відбудеться поетапно. Це стосується не лише танків, але будь-якої іншої зброї – ЗРК, ППО, БМП і т.д. Це процес, який включає у себе освоєння, навчання і вибудування логістичних спроможностей", – зазначив ізраїльський офіцер.

Ігаль Левін припустив, що постачання такого озброєння взагалі теоретично могло бути до початку повномасштабного вторгнення, проте цього на жаль не сталося.

"За інформацією ЗМІ, США чи Канада у 2018-2019 роках хотіли продати Україні по дуже хорошій скидці броньовані бойові машини. Але якісь сили в Україні зам'яли це питання і вони так і не були закуплені. І це стосується не лише до танків, але й до ракетної програми: чому в України не виявилося своїх далекобійних ракет", – підсумував він.