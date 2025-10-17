ТСН у соціальних мережах

Чому затрималася зустріч Трампа й Зеленського: відома несподівана причина

Стала відома причина, чому зустріч Трампа й Зеленського затрималася.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розповіла, чому зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні відбулася пізніше, ніж планувалося. За її даними, президент США приймав співака Андреа Бочеллі.

Про це вона сказала в етері телемарафону 17 жовтня.

Ольга Кошеленко наголосила, що це не Зеленський запізнився на зустріч, а Трамп.

«Ми розповідали, що затримується зустріч з причин, які нам були невідомі. Скажу вам так, я коли тут перебувала біля західного крила, я чула спів Андреа Бочеллі. Я подумала, що це в житловій частині. Але виявилося, що Андреа Бочеллі був у гостях у Дональда Трампа в Овальному кабінеті і вони ставили його запис. І Бочеллі у грудні тут виступатиме. Тож вони приємно проводили час, і вини президента України в тому, що відбулася затримка цієї зустрічі, немає», — сказала кореспондентка ТСН.

Нагадаємо, під час зустрічі Трамп також розкрив нові деталі можливого саміту з Путіним. Він підтвердив, що зустріч відбудеться в Будапешті через особисту симпатію до Віктора Орбана, та описав її формат як «подвійну зустріч», під час якої президент Зеленський буде з ним «на зв’язку».

Також Трамп сподівається, що припинить війну в Україні до того, як почне надавати нашій державі «Томагавки».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 17 ЖОВТНЯ

