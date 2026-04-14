Чому затишшя оманливе: полковник розповів про реальну ситуацію на Сумщині

Попри зниження інтенсивності боїв на Сумщині ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Російські війська продовжують тактичні спроби атак уздовж усієї лінії зіткнення, хоча масштабної наступальної операції наразі не сформовано.

Про це Герой України Павло Розлач на псевдо «Ведмідь», полковник, заступник командира 8-го корпусу ДШВ розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

За словами військового, лише за березень підрозділи угруповання військ «Курськ» завдали значних втрат противникові.

«За березень угруповання військ „Курськ“ ліквідувало 1528 військовослужбовців окупанта. Це становить там 4,3% від загального ураження з цих рекордних 35000», — сказав Павло Розлач.

Полковник пояснив, що основні сили російського наступального угруповання були переміщені на інші ділянки фронту, де тривають активніші бойові дії.

«Більшість цього наступального угруповання, яке там було застосовано у противника, воно перейшло на Покровський, Запорізький напрямки. І тому там більше штурмових дій і відповідно інтенсивність боїв, вона більша порівняно з Сумщиною», — розповів він.

Водночас, за словами військового, говорити про повне затишшя на Сумщині не можна, адже противник продовжує перевіряти оборону українських сил.

«Але на Сумщині зберігається ще певна інтенсивність. Тримають у тонусі, щупають по всій лінії зіткнення, і просто немає якогось, не сформовано великого потужного ударного кулака для масштабної операції. Але на тактичному рівні по всьому фронту ідуть спроби», — підсумував Павло Розлач.

