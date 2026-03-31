Ексклюзив ТСН
104
3 хв

Чому зірка соцмереж рись Степан не може схуднути у Київському зоопарку: фото

Олександр Марущак
Рись Степан / © Київський зоопарк

Вгодована рись Степан став зіркою соцмереж, але у Київському зоопарку застерігають: його вага — це наслідок діабету та неправильного утримання.

Гендиректор зоопарку пояснив, чому врятований хижак уже ніколи не схуднe.
Мережу заполонили світлини рисі Степана — вихованця Київського зоопарку. Тварина знайшла прихисток у Києві в 2024 році. Особливість Степана у тому, що він дуже відгодований, і за майже два роки перебування у зоопарку анітрохи не змінився, точніше зовсім не схуд. Це породило десятки жартів та мемів у соціальних мережах.

В зоопарку розповідають: рись Степан — це врятована тварина, яка потрапила сюди вже такою вгодованою.

«У рисі Степана є проблеми зі здоров’ям. Перша — це діабет. Друга — він стерилізований. Ось основні причини, чому вага Степана як була до 35 кілограмів, так і залишається. Колишні господарі дуже гарно його годували — через день він їв куріпок, але це харчування було неправильним. Через це тварина має порушення обміну речовин. Фактично Степан — це людина з зайвою вагою, і тут не до сміху. Коли хижак тривалий час (а Степану вже 9 років) живе в неприродних умовах — це має ось такі наслідки», — розповідає ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

В зоопарку додають: робити Степану операцію немає сенсу. Зараз він перебуває на спеціальній дієті — за його харчуванням слідкують фахівці.

«Насправді Степан багато рухається, але робить це ввечері або вночі. Так, вдень він спить у своєму гамачку та спостерігає за відвідувачами — він у своїй зоні комфорту. Він взагалі звик до уваги людей, і вони його зовсім не лякають. А ввечері він більш активний, бо попри все — він хижий звір. Він шукає смаколики, які для нього розкладають наші фахівці. У нього є зимове приміщення, де він може сховатися від дощу та снігу, а поруч є вольєр для прогулянок. Степану подобається увага з боку відвідувачів. Він собі лежить у гамачку і спостерігає за людьми. Але він вже ніколи не схудне до стану рисі у природному середовищі», — пояснюють фахівці зоопарку.

Рись Степан жив у приватному господарстві, і колишні господарі його любили та щедро годували, навіть не підозрюючи, що цим завдають тварині шкоди. А коли зрозуміли, що тримати рись у домашніх умовах складно та й загалом небезпечно — вже було пізно. Степан став кругленьким, яким і є зараз.

«Ми створили для Степана гарні умови для життя. Він живе так, як звик, але ми його змушуємо рухатися, гратися, шукати їжу по вольєру, а не чекати, коли щось покладуть у мисочку. Врешті — це врятована тварина, а вони завжди відрізняються від тварин з нашої колекції і станом, і виглядом. Звичайно, недобре, що для Степана зоопарк став притулком, але, на жаль, в країні війна, і тварині, яка була вилучена з природи, потрібен захист. До речі, окрім Степана, в зоопарку мешкає майже 600 врятованих від війни тварин. У кожної своя цікава або не дуже історія. Але ці тварини живуть, і це дуже добре», — пояснює директор зоопарку.

Нагадаємо, зоопарк Києва залишився без жирафів.

