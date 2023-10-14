Чому знову обділили Троєщину: все про відкриття Подільського мосту в Києві

У Києві планують вже найближчими тижнями відкрити автомобільний рух на Подільсько-Воскресеньскому мосту, про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Міський голова зазначив, що Подільський міст, це не лише арка над Дніпром, яку усі бачать, а 9,5 кілометрів дороги над островами та Дніпром.

Сайт ТСН.ua поцікавився, що відбувається зараз на споруді і чи дійсно поїдемо по переправі у найближчі тижні, а ще, яку саме територію міста зв’язуватиме новий міст.

Відкрити автомобільне сполучення Подільським мостом міська влада обіцяла кільканадцять разів, але потім змінювала своє рішення. Так сталося і наприкінці 2021 року - через фінансові труднощі та пандемію. Тоді мер Києва пообіцяв відкрити автомобільний рух наступного 2022 року і одразу взятися за будівництво метро на Троєщину, лінія має проходити по цьому ж мосту. Але обіцянка не стала реальністю через війну.

Що зробили під час війни

Після останньої заяви мера, сайт ТСН.ua поцікавився в КМДА, які роботи виконувалися на Подільському мостовому переході під час війни.

"На об’єкті "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві" з початку запровадження воєнного стану виконувались роботи з влаштування гідроізоляції та асфальтобетонного покриття мостового полотна, роботи зі зведення насипу земляного полотна, прокладання мережі дощової каналізації, влаштування тротуарного покриття, роботи з монтажу перильної і бар’єрної огорож та шумозахисних екранів", - повідомив сайту ТСН.ua Валентин Кульбако, виконував обов’язків директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Він підтверджує слова мера, що роботи з відкриття автомобільного руху на мосту знаходяться на фінальній стадії. Але не уточнює, чи відкриють міст найближчими тижнями.

Мер Києва обіцяє відкрити автомобільне сполучення на Подільському мосту найближчими тижнями /колаж ТСН.ua

"У поточному році заплановано організувати технологічний рух та забезпечити транспортне сполучення в обох напрямках між правим та лівим берегом річки Дніпро через Подільський мостовий перехід", - додає Валентин Кульбако.

Роботи тривають, а про випробування мовчать

При цьому він не зміг відповісти на наше запитання: чи планують провести випробування мосту та як саме це будуть робити?

Раніше, перед відкриттям автомобільного руху по нових мостах, їх завантажували автотранспортом аби випробувати несучу спроможність переправи. Так випробовували Північний та Південний мости, як буде з Подільським - залишається таємницею.

Власне, до випробування мосту час ще не дійшов, на Подільському мості ще продовжуються будівельні роботи.

"Тривають роботи по завершенню влаштування асфальтобетонного покриття на з’їздах з Подільського мостового переходу та виконується будівництво мостового переходу в напрямку вулиці Оноре де Бальзака", - додає Валентин Кульбако.

Щодо перспектив будівництва метро, після відкриття на Подільському мосту автомобільного руху, в мерії відповіли доволі просторово.

"В основних конструкціях мостового переходу, які побудовано, передбачені під рух метрополітену станції метрополітену "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенка". Тривають роботи зі спорудження основних огороджуючих конструкцій метрополітену на території Русанівських садів", - повідомив Валентин Кульбако.

Падіння в Дніпро плавучого крану "Захарій", яким монтували арку Подільского мосту / фото з відкритих джерел

Що відомо про Подільський міст

Розмови про будівництво мосту, який мав з’єднати Поділ та Троєщину автомобільним сполученням та гілкою метро, розпочалися 30 років тому . Але обмежилися лише проєктуванням, до активних будівельних робіт діло не дійшло.

. Але обмежилися лише проєктуванням, до активних будівельних робіт діло не дійшло. Будівництво Подільського мосту розпочалося в 2003 році . Пам’ятну капсулу, яка символізувала початок робіт, урочисто замурував тодішній мер Києва Олександр Омельченко.

. Пам’ятну капсулу, яка символізувала початок робіт, урочисто замурував тодішній мер Києва Олександр Омельченко. Мешканці Русанівських садів виходили на численні акції протесту , вони були незгодні переселятися в інші місця через будівництво мосту.

, вони були незгодні переселятися в інші місця через будівництво мосту. Закінчити будівництво обіцяли у 2 008 році , але цього не сталося через брак коштів та зміну міської влади. Міст на два десятиліття перетворився на довгобуд.

, але цього не сталося через брак коштів та зміну міської влади. Міст на два десятиліття перетворився на довгобуд. У 2011 році під час монтажу арки мосту в Дніпро впав павучий кран "Захарій" . Обійшлося без людських жертв, постраждав лише кран. Ця надзвичайна подія зупинила роботи зі спорудження мосту. Арку добудували лише у 2014 році .

під час монтажу арки мосту в Дніпро . Обійшлося без людських жертв, постраждав лише кран. Ця надзвичайна подія зупинила роботи зі спорудження мосту. Арку добудували лише у . Подільський міст-довгобуд став популярним майданчиком для зйомок кліпів відомих виконавців та реклами . Особливо популярною стала у "кіношників" його частина з аркою.

. Особливо популярною стала у "кіношників" його частина з аркою. Правоохоронці повідомляли про численні факти розкрадання коштів під час будівництва Подільського мосту , а керівників будівництва притягували до відповідальності.

, а керівників будівництва притягували до відповідальності. На Подільському мосту мають з’явитися три станції метро: "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенка" . Але вони запрацюють лише, коли завершиться будівництво четвертої гілки метро.

. Але вони запрацюють лише, коли завершиться будівництво четвертої гілки метро. Подільський міст називають "мостом в нікуди", бо зїзди з нього на столичному Подолі будуть виводити автотранспорт на вузенькі вулички, що обернеться заторами у цьому районі.

Про "втомлені" мости і прорахунок проєктувальників

Експерти погоджуються, що після відкриття автомобільного руху, на Подільському мосту можуть виникнути затори, але підкреслюють, що новий міст Києву необхідний, адже існуючі переправи вже занадто застарілі.

За словами Олександра Сергієнка, директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", у Києві лише п’ять автомобільних мостів через Дніпро і їх стан, на жаль, не найкращий. Особливо, якщо казати про мости Метро та Патона. На столичні мости щоденно лягає шалене понаднормове навантаження. Тому якщо будь-який міст візьме на себе частину автомобільних потоків – це вже плюс.

"На Дніпрі трохи більше 30 мостів. Така кількість надто мала. Адже мости "зшивають" Україну, а також Київ. Тому навіть якщо Подільський міст не дуже вдало запроєктований, а проектували його в 80 роках минулого століття, коли ніхто і гадки не мав, що у людей буде стільки автомобілів, зараз ми маємо виправити прорахунок проєктувальників. Перш за все - облаштовувати зручні зїзди з мосту на правому та лівому берегах відповідно до сучасних умов. До речі, на лівому березі є можливість зробити 2-3 зїзди, а от на правому, на Подолі, ситуація складніша. Але гадаю, що все відрегулюється за рахунок Північного мосту, він ще зможе брати на себе навантаження автотранспортом. Гадаю, що це дозволить правильно розподілити транспортні потоки. Хоча, як це буде насправді, можна буде побачити вже на практиці", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Сергієнко.

У 2020 році арку Подільського мосту художньо підсвітили / фото з відкритих джерел

Чому міст поки не для Троєщини

За словами експерта з транспорту Олександра Кави, відкриття автомобільного сполучення Подільським мостовим переходом абсолютно реалістичне для Києва, бо міська влада докладає чимало зусиль для того, щоб добудувати зїзди з мосту на Русанівські сади і, відповідно, відкрити проїзд по мосту від Подолу до Русанівських садів.

"Тому мешканцям Троєщини та Райдужного масиву поки рано радіти відкриттю автомобільного проїзду по Подільському мосту. Для того щоб забезпечити сполучення з цими житловими масивами Києва, необхідно добудувати шляхопровід над залізницею. А от для мешканців Лівобережного масиву та Русанівських садів – проїзд цілком реально відкрити", - пояснює сайту ТСН.ua Олександр Кава.

На першому етапі буде без заторів

Експерт додає, що не вбачає серйозних проблем з проїздом транспорту на правому березі, а саме на Подолі.

"Заїзд на Подільський мостовий перехід на правому березі буде відкрито з Набережно-Хрещатицької вулиці та Верхнього Валу, а з’їзд з мосту на Набережно-Рибальській. Це не вузькі вулиці, проте, дійсно, щоб доїхати до центру міста, потрібно буде проїжджати через Поштову площу. Там можливі скупчення автомобілів у пікові години. Але беручи до уваги, що міст поки не буде забезпечувати сполучення з Троєщиною та Райдужним масивом, то очікувати в перший період його роботи значного потоку автотранспорту не варто", - зазначає Олександр Кава.

Що буде у перспективі?

Експерт додає, що після відкриття руху автотранспорту та, що дуже важливо, запуску громадського транспорту Подільським мостом, міська влада зможе сфокусуватись на будівництві шляхопроводу над залізницею біля зупинки міських електропоїздів "Троєщина-1" та будівництві першої пускової дільниці четвертої лінії метро.

Будівництво метрополітену на Подільскому мостовому переході / фото з відкритих джерел

"Адже в конструкції Подільського мосту вже побудовані три станції метро. Тож залишається облаштувати правобережну ділянку метрополітену від станції "Лук’янівська" до Подільського мосту з двома пересадочними вузлами та станцію метро "Райдужна" на лівому березі Дніпра. Це в перспективі. Але гадаю, що значний ефект для киян буде навіть від першої ділянки автомобільного сполучення Подільським мостом", - підсумовує Олександр Кава.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що у Києві змінили висотність для новобудов: чи "замурують" Поділ хмарочосами.

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