Обміління Київського моря викликає стурбованість у екологів

У мережі публікують вражаючі кадри нинішнього стану Київського водосховища. Рівень води впав настільки, що в районі Лютежа люди пішки підходять до ДОТа часів Другої світової війни, який раніше був наполовину занурений у воду. Там, де колись була суцільна акваторія, тепер їздять на квадроциклах та мотоциклах і видивляються щось на землі, яка тривалий час ховалася під товщею води.

Загроза для екосистеми: риба під ударом

Рекордне обміління Київського моря викликає стурбованість у екологів, бо такий спад води однозначно негативно позначиться на нересті.

«Зараз весна, період нересту риби. А таке обміління і скиди води є не дуже добрим явищем для риб. Саме верхів’я Київського водосховища є місцем для масового нересту риб — там мілководдя, дуже багато заплав, стариць і різних проток. Також риба нереститься у річках та річищах, які межують з водосховищем, а вони теж міліють, відповідно риба через це потерпатиме. Такі скиди води у весняний період негативно впливають на річкову іхтіофауну. Якби це відбувалося взимку чи восени, то шкода для рибних запасів була б меншою», — розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

За словами експерта, він не пригадує, щоб подібні скиди відбувалися саме навесні у Київському водосховищі, ще й таких суттєвих об’ємів.

«Якщо казати про Київське водосховище, то нормативом вважається коливання рівня води в 1,5 метра в обидва боки від норми. Тобто, якщо цей рівень води впаде на 1,5 метра або на стільки ж підніметься, то таке допускається. Але з чим пов’язане цьогорічне обміління водосховища, важко сказати», — зазначає Олександр Соколенко.

Чотири версії причин обміління

Експерт додає, що є факт скиду води з греблі Київської ГЕС. На його думку, є кілька причин таких дій:

Штатні роботи на ГЕС. Проте незрозуміло, навіщо їх виконувати саме навесні.

Несправність у системі. Можливі збої в механізмах, що відповідають за скид води, коли він відбувається надмірно.

Підготовка до водопілля. Спроба звільнити місце для води, що прибуває з верхів’їв Дніпра.

«Наприклад, якщо у фахівців є інформація про значні зростання рівня води унаслідок водопілля, то воду з Київського водосховища можуть скидати для того, щоб звільнити місце для високої води, яка йде вище по Дніпру і має заповнити водосховище. Тобто воду скидають превентивно, для прибуття нової. Але це лише мої припущення. В чому справжня причина таких дій, мені невідомо», — каже Олександр Соколенко.

Заходи безпеки. Превентивні дії на випадок російських атак по гідротехнічних спорудах.

«Якщо була інформація від розвідки, що Росія готує ракетні удари, наприклад, по створу шлюзу на греблі, це загрожує неконтрольованим скидом води, бо сама споруда греблі від цього не постраждає. Можливо, це превентивні дії на випадок такої атаки противника, щоб було менше шкоди, і тому вода скидається так масово», — пояснює експерт.

Досвід 2024 року та ситуація з водопіллям

Варто зазначити, що у серпні та вересні 2024 року на Київському морі вже спостерігалося подібне обміління після атак росіян по греблі. Тоді це був логічний крок для захисту Києва та населених пунктів нижче за течією.

Наразі еколог підтверджує, що верхів’ях Дніпра та Десни (зокрема на Чернігівщині та Сумщині) фіксується значне водопілля. Цілком імовірно, що воду у водосховищі скидають, аби підготувати місце для нової маси води.

Версію пов’язану з водопіллям неофіційно ТСН.ua підтвердили у КМДА. Там кажуть, що ймовірно на споруді проводять плановий скид води, готуючись до водопілля, але більш точну інформацію мають знати в Укргідроенерго.

Що кажуть в Укргідроенерго?

Оскільки рівень води у водосховищі контролюється та залежить від Укргідроенерго, ТСН.ua звернувся до компанії за роз’ясненнями.

У пресслужбі нам повідомили, що нададуть відповідь лише на офіційний запит після розгляду поставлених питань. Редакція його надіслала і у разі отримання відповіді опублікує її.

Дата публікації 17:07, 03.02.26

