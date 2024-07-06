Чому ЗСУ ніколи не застосують зброю по цивільних об'єктах у Криму: віцеадмірал Неїжпапа дав відповідь (відео)

В Криму є українці, там залишаються громадяни України. Ми захищаємо тих громадян України, які залишилися в Криму, ми повинні їх зберегти. І Збройні сили України ніколи не застосовують зброю по цивільних об'єктах.

Про це заявив віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+", коментуючи удари по Криму.

"Це зовсім не до нас – Російська Федерація це робить постійно. Ми бачимо це кожен день, не тільки на півдні – на півночі, на сході нашої держави, в наших містах Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Щодня ми бачимо це в новинах – це факт", – зазначив він.

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Звісно, протиповітряна оборона Крима, за словами віце-адмірала, дуже потужна. Мабуть, більше за все ППО – це Москва і Крим. Там стільки наставили росіяни засобів протиповітряної оборони – мабуть по всій Росії немає. Звісно, вони гатять куди попало, як кажуть.

"Тому, панове українці, бережіть себе. Ми повернемося і все поставимо на свої місця. Не нехтуйте, не треба перебувати біля військових об'єктів, які розташовані в Криму. Об'їжджайте їх стороною і не наражайте себе на небезпеку, тому що всі ці військові об'єкти – це цілі для Збройних сил України і інших Сил оборони. Тому треба себе берегти для того, щоб відновити наш український Крим. Ви нам потрібні", – резюмував Олексій Неїжпапа.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук + віцеадмірал Неїжпапа

Раніше командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа пояснив, чому росіяни не висадили десант на Одещині.

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