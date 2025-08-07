Чому ЗСУ прогавили "операцію Труба" у Суджі: Сирський пояснив

Олександр Сирський / © ТСН.ua

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів деталі про так звану «операцію Труба», коли росіяни лізли газопроводом до Суджі.

Про це головком ЗСУ сказав в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Сирський запевнив, що знав про те, що окупанти можуть використовувати цей трубопровід.

«Були поставлені задачі взяття під контроль і тримати під контролем найбільш такі ділянки, де вони можуть, скажімо, вийти назовні. Тобто задачі такі ставилися і, ну, просто, ймовірно, десь, не догледіли, а, можливо, і не врахували зухвалості цих дій», — пояснив він.

Головком ЗСУ зауважив, що наступ росіян відбувався «в комплексі». Тому було важко тримати це на контролі.

«Ну, і, по-друге, вже у них тривав наступ на суджанському напрямку з декількох боків. В ході ведення бойових дій послабили увагу за трубою, чим вони і скористувалися. Вони фактично вийшли в тилу наших військ, якраз в той момент, коли ми починали відходити, і йшов наступ з фронту. Тобто, це зіграло свою роль», — зазначив Сирський.

Раніше український військовий Мирослав Гай стверджував, що українські десантники знищили велику групу диверсантів, які пробиралися газопроводом.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко додав, що армія РФ намагалася використати газопровід у Суджі, повторивши «авдіївський» спосіб проникнення в наш тил.

Видання Sky News також розповідало про те, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині.