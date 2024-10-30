Чому ЗСУ відступають на Донеччині: українські військові відверто розповіли, чого бракує на фронті

Військові кажуть, що на фронті бракує людей та снарядів.

На Покровському напрямку фронту, довкола Селидового, тривають постійні бої. Росіяни обстрілюють захисників України з усього, що в них є, та постійно штурмують наші позиції.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Водії 68 єгерської бригади виконують по півдесятку рейсів щодоби, тією дорогою, доставляючи воїнам усе необхідне. Напередодні, каже “Морячок”, була дуже важка доба через постійні обстріли.

Також тут тривають постійні стрілецькі бої, час до часу "прилітають"кориговані авіабомби, сила-силенна дронів, стріляє важка артилерія та танки.

Десяту добу поспіль, навколо Селидового, кажуть воїни 68 єгерської, ворожа зброя майже не замовкає. На цій ділянці фронту воюють "Калуш", "Гриша" та "Лимон". Вони - передовий мінометний розрахунок 68-ої єгерської. Мінометники кажуть, що вистрілюють все, що тільки мають. Але цього дуже мало, аби стримувати московитську зграю.

"Калуш"

"Через то відступаємо! Немає ні людей, ні мін - у них того всього більше!", - кажуть військові.

"Ми постійно в напівоточенні! Там, а там Селидово уже. Селидове майже зайняли. Звідти більше зараз лізуть. З цього боку вони не лізуть, лізуть з того. Ну а з треба - навалюють з двох боків!", - каже “Калуш”, командир мінометного розрахунку 68 ОЄБр.

Новини ТСН 7:00 30 жовтня. Удар по Києву! Ворог рветься до Селидового! І хороші новини про опалення

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