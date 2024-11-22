Чому ЗСУ змушені відступати: Аліна Михайлова назвала проблеми на фронті

Начмед 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади, дівчина загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліна Михайлова розповіла, чому ЗСУ відступають на фронті.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.

Військова парамедикиня зазначила, що зараз новоствореним батальйонам передають нову техніку, проте ці люди не мають бойового досвіду, а тому часто неефективно воюють.

"Нас підсилюють батальйонами новоствореними, яким дають купу техніки. Батальйони, які не вміють воювати, які втрачають цю техніку. У нас є там потужні бригади. Дайте цих людей нам, дайте нам їх можливість навчити, дайте нам цю техніку, ми покажемо результат. Замість того, нам дають абсолютно немотивований, обмежено придатний особовий склад, який не розуміє, де він і що він. Важливо вести ще певну роботу з особовим складом. Ми це в батальйоні проводимо. У нас є і ідеологічна хвилинка, і історична хвилинка, і знайомство з командирами, і розуміння того, які в нас є цінності. Це важливо для звичайного бійця, для звичайної людини", - пояснила Аліна Михайлова.

Вона також наголосила, що в армії бракує людей та зброї.

"І нам не вистачає людей, нам не вистачає техніки, нам не вистачає БК, нам не вистачає озброєння. Тобто багато чого не вистачає в країні, яка веде війну з найбільшим злом цього століття", - сказала парамедикиня.

Повну версію інтерв'ю з Аліною Михайловою дивіться за посиланням.

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