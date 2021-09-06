"Чорна магія" в мерії: у Ромнах жінка підсипала "мертву" землю під двері кабінетів своїх колег

Люди вважають, що жінка займалася "чорною магією". Вона сама називає відео змонтованим і вважає це особистою помстою новообраного міського голови.
"Чорна магія" — в стінах мерії. В міськраді Ромен на Сумщині під двері чиновників хтось кілька разів підсипав землю. Люди подейкували, що вона з кладовища. І ось таємнича особа таки потрапила у камери відеоспостереження. І виявилася вона колегою тим, кому робила капості. Жінку вже звільнили.
З яким формулюванням і чи справді вона займалася магією, йдеться 6 вересня у сюжеті ТСН.19:30.
Ці кадри, де жінка зупиняється перед дверима у міськраді та щось розсипає, з’явилися в Мережі і шокували багатьох жителів Ромен. Бо люди вбачають на ньому сліди чорної магії.
Двері, які були першими на шляху "посипальниці", ведуть до кабінету керуючої справами виконкому. Жінка про кадри з Мережі і згадувати не хоче.
"Це відео і те що там відбувалося — я ніяких коментарів надавати не буду, це все в минулому", — говорить керуюча справами Роменського міськвиконкому Наталія Москаленко.
Навідріз відмовляються від коментарів і інші працівники міської ради. А от міський голова, під приймальнею якого теж натрусили землі, хоч і у відрядженні, але залюбки спілкується телефоном. Каже, земляні сюрпризи під дверима його колеги помічали протягом кількох місяців. Аж поки на гарячому не спіймалася завідувачка сектором управління персоналом.
"Це була там земля і різний непотріб. Я її викликав до себе, викликав своїх підлеглих і сказав: "Будь ласка поясніть нам що ви робили". Сидить, мовчить, очима тільки водить", — розповідає Олег Стогній, мер Ромнів.
Невдовзі після інциденту кадровичку звільнили. У міськраді запевняють, що не через зафіксовані на відео капості, а "за власним бажанням".
Натомість героїня відеоролику вважає відео сфальшованим і особистою помстою новообраного міського голови. Каже, що чоловік намагався її звільнити щойно заступив на посаду. І вона врешті не витримала.
Відео неабияк розсмішило місцевого священника. Подібні посипання землею з кладовища він називає відлунням язичницької культури. У магічні ритуали священик не вірить і радить іншим не звертати уваги на безглузді вчинки. А от у Роменській міськраді хоч і переконують, що у забобони не вірять, але кабінети усе ж освятили.
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