“Чорна п’ятниця” чи “розвод” по-українськи: як дурять покупців і “малюють” знижки

“Чорна п’ятниця” накрила Україну. У продавців існує ціла тактика підготовки до “чорної п’ятниці”, аби видурити у вас якомога більше грошей. Якщо ви думаєте, що саме вас це оминуло, — помиляєтесь.

Як дурять покупців, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

“Чорна пʼятниця” в Україні

24 листопада — “Чорна п’ятниця”. Щоправда, в Україні ця “п’ятниця” розпочалася ще від понеділка. Всі магазини вклеєні величезними вивісками “Black Friday”, “шалені знижки”, “знижки до -70%” та “встигни купити вигідно”. Такі гучні обгортки на вході безперечно привертають увагу клієнтів.

Звідки взялася традиція?

Розпродажі зазвичай тривають кілька днів, до 27-28 листопада. Звідки взагалі взялась ця “Black Friday”? Походить ця традиція з США. Вперше така історія закрутилася у 1950-х роках у Філадельфії, в штаті Пенсільванія, там торговці почали пропонувати знижки на товари після Дня подяки, щоб заохотити покупців розпочати сезон святкових покупок.

День подяки припадає на останній четвер листопада, тому і розпродажі починали наприкінці осені. Ці знижки стали настільки популярними, що вже в 1960-х роках вони розповзлися по інших містах США. А вже у 1990-х роках “Black Friday” дісталася Канади, Великобританії та Австралії. А в Україні така традиція зовсім молода — “шалені розпродажі” прийшли до нас років 15 тому.

Свою назву “Чорна п'ятниця” отримала через те, що в цей день банки, як правило, заробляють більше грошей, ніж у будь-який інший день року. Це пов'язано з тим, що люди витрачають масу грошей на покупки, а банки отримують відсотки від кредитних карток. У своїх звітах такі прибутки вони позначають чорним кольором.

Як маніпулюють продавці?

Потрапити на сумлінного продавця зараз дуже важко. Насправді часто підприємці починають підготовку до шалених знижок за кілька тижнів, по простому — підвищують ціни, аби потім і спокусити вас на оту саму знижку, нібито 50%.

Зниженням цін також маніпулюють на нові товари. Спочатку його публікують на сайті магазину за завищеною ціною, але він ніколи не буде на першій сторінці, тому ймовірність того, що хтось побачить його за такою ціною, досить мала. Потім ціну знижують до тої, якою вона мала бути весь час, але вже показують її як знижену.

Але іноді знижки дійсно справжні. Підприємці йдуть на такі сейли свідомо, аби у такий спосіб поповнити свою клієнтську базу та вибудувати довіру потенційного покупця до магазину. А буває таке, що людина купує товар на знижці, а привертає увагу щось і неакційне. Тож зазвичай, продажі в період “Чорної п’ятниці” зростають на 30-40%.

Чим “Чорна пʼятниця” вигідна продавцям?

Втім, навіть попри наявні складнощі, великим продавцям електроніки та товарів для дому немає сенсу відмовлятися від “Чорної п’ятниці”, адже для них це гарна нагода позбутися старого товару та отримати великий сукупний дохід, який можна спрямувати на операційну діяльність та інвестиції.

Чого не скажеш про маленькі магазини, там сильно “погратися” із цінниками, аби мати вигоду і для себе дуже складно. Бо для них “чорні розпродажі” — це своєрідна пастка: зробиш маленькі знижки — програєш конкуренцію, і акція пройде непоміченою, зробиш надто великі знижки — спрацюєш собі у збиток.

Але не забуваємо, що в Україні “Чорні п’ятниці” уже не ті. Особливо це було помітно у 2022 році, коли на шалені знижки припали блекаути. Людям вже не потрібні були гаджети та побутова техніка, за знижками ганялися на павербанки, генератори, сонячні панелі, батарейки, теплі ковдри, пледи, свічки і так далі.

Цього року стало помітно, що люди “гребуть” більше, самі не завжди розуміючи чи потрібен їм цей товар, але ж знижка приваблива, а пройти повз буває тяжко. Тож якщо ви ще не встигли зробити необдумані покупки, радимо просто скласти список речей, які вам справді необхідні, він може бути приблизним, проте з ним ви навряд чи придбаєте більше необхідного.

Можна навіть навпроти кожного пункту написати його вартість до “Чорної п'ятниці”, якщо ви за цим стежили, а також на початку зазначити суму, яку ви готові витратити. Такий орієнтир точно допоможе вам зекономити бюджет. Коли визначитесь з покупками, знайдіть магазини, де їх можна придбати, придивіться, відкрийте кілька різних сайтів і зрівняйте цінники, адже навіть на один і той самий товар в одному магазині знижка буде менша, в іншому, справді, більша.

Тож, якщо ви все ж вирішите порадувати себе новими покупками по акції, то нехай вашим основним помічником у виборі стане холодна голова та здоровий глузд. А всі маркетингові хитрощі намагайтеся лишати поза увагою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ЧОРНА П‘ЯТНИЦЯ”! Українців дурять?! Реальні знижки чи захмарні ціни?!

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