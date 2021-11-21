Чорна п'ятниця: чи варто вірити знижкам після тривалого локдауну та лайфхаки, як зекономити на покупках

Чорна п'ятниця: чи варто вірити знижкам після тривалого локдауну та лайфхаки, як зекономити на покупках

День "шалених знижок" 2021 року припадає на п'ятницю, 26 листопада.

Наближається легендарна "чорна п'ятниця". Ситуація з COVID трохи вирівнялась, кажуть в уряді. Діти у столиці, зокрема, вже від 22 листопада йдуть до шкіл очно. І торгові центри відкриті для всіх щеплених або з ПЛР-тестами, заманюючи знижками подекуди до 70%.

Але чи варто їм вірити після тривалого локдауну? Як перевірити самим, наскільки правдиві ці знижки? Ну і чому ця "чорна п'ятниця" таки нагадує про світло в кінці тунелю? Про це 21 листопада йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

До розпродажу року – готові. В магазинах – останні приготування, все аби прийшли і купили.

Стилістка Олена Гілка знає про розпродажі абсолютно все. В її шафі немає випадкових речей – всі речі комбінуються між собою і кожну обирає та купує свідомо.

"У мене є дуже класна відпрацьована схема, якою я керуюся сама, і рекомендую своїм клієнтам, – це списки. Списки, в яких є три колоночки", - говорить фешн-блогерка і стилістка Олена Гілка.

У першій колонці – те, чого немає в гардеробі. Пальто, куртка або черевики. Те, без чого не обійтися. У другій – не такі важливі речі, наприклад п'яті джинси чи третій піджак. А в третій колонці – так звані "хотілки": яскравий світшот, без якого точно проживете.

Ще один лайфхак – якщо ви точно знаєте свій розмір, то варто купувати одяг та взуття онлайн.

"Тому що це приходить зі складу, новеньке, складене, ніхто його не трогав, ніхто його не міряв", - каже стилістка.

А перед тим, як купувати онлайн, простежте за вартістю - скільки річ коштує в українському інтернет-магазині, та кількох іноземних.

У магазинах одягу через карантинні правила покупців і так стало удвічі менше. Тут радіють, що цього року взагалі працюють.

"У нас пропозиції діятимуть і в п’ятницю, і в суботу, мінус 20 на абсолютно весь товар. Це емоушенл-маркетинг. І "чорна п'ятниця" – це більше про ось цю емоцію. І про спонтанний шопінг. А минулого року це було трошечки не про це", - говорить керівниця відділу PR та маркетингу компанії бренду одягу Ольга Олійник.

"Чорна п'ятниця": чи варто вірити заманливим знижкам

Рітейл через минулорічний карантин вихідного дня ледь вижив.

"Купівельна спроможність та кількість людей, у яких є гроші і вони хочуть їх витрачати на одяг, зменшилася, їхній інтерес купувати став більш раціональним, а рітейлерів залишилося стільки ж, а отже боротьба за клієнта збільшилася", - говорить виконавчий директор великої компанії фешн-рітейлу Павло Савчук.

В торговельних центрах навіть розгорнули вакцинацію усіх охочих. Та головний об'єкт конкуренції магазинів нині – підлітки.

"Вони можуть вас здрайвити піти до ТРЦ, але купівлю все рівно роблять дорослі", - каже директор торговельно-розважального центру Роман Ємєць.

Але за карантинними умовами, вхід до ТРЦ неповнолітніх без супроводу дорослих заборонений.

"Цього року дуже багато пропозицій для чоловіків, якісь магазини інструментів", - говорить голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Раніше такого не було. Утім головними стовпами "чорної п'ятниці" і далі лишаються техніка , електроніка, одяг та ювелірні вироби. І продавці в один голос заявляють, що хитрити з цінами не будуть.

"Будуть знижки чесні. Зараз ера мультиканальності і оффлайн, і онлайн рітейл, є конкуренція. І покупці можуть дуже легко перевірити ціни. І якщо якийсь продавець зробить нечесну ціну, то він одразу стане відомим. І тому репутація дуже важлива", - каже голова Асоціації рітейлерів України.

І хоч скепсис до головного розпродажу року вже сформувався, тих, хто все одно в магазин загляне, вистачає.

Холодильники й телевізори - одні з топпродажів.

"У телевізорах до мінус 40% будуть знижки, в холодильниках, пральних машинках - до мінус 30%", - каже директорка з маркетингу мережі магазинів електроніки і побутової техніки Оксана Кулікова.

Однак у деяких категоріях товарів є дефіцит. Це ноутбуки і комп'ютери, а також деталі кухонних комбайнів, кавомашин.

"Зараз існує світовий дефіцит техніки, комплектувальних. Тому що виробництва і в Китаї, зокрема, не встигають виробляти в достатній кількості. Є дефіцит чипів, недостатня кількість комплектувальних", - говорить Оксана Кулікова.

Утім свято шопоголіків взагалі відбувається на тлі планетарного сповільнення економіки - аж в 2,5 раза - всі заробляють удвічі менше. А через зростання цін на енергоносії зросла собівартість будь-якої продукції.

"Товарооборот зростає, але меншими темпами, ніж інфляція. Якщо ми впадемо в рецесію, то наступний рік буде просто страшний", - прогнозує економіст та банкір Олександр Савченко.

Як не дивно, свято масових розпродажів - то ще й гарні ліки від цієї економічноїзагрози.

"Коли є криза, я кажу бідним людям, щоб відкладали трішки на чорний день. А багатим і середньому класу – витрачайте більше. Чим більше ви витрачаєте, тим більше ви підтримаєте економіку і бідних людей", - каже Олександр Савченко.

Гроші мають рухатися. І "чорна п’ятниця" - хороший для цього драйвер. Тож попри колір Black Friday цілком нагадує світло у кінці тунелю.