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“Чорна п’ятниця” для окупантів: ЗСУ збили одразу три російських винищувачі Су-34

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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“Чорна п’ятниця” для окупантів: ЗСУ збили одразу три російських винищувачі Су-34

ЗСУ збили одразу три російських винищувачі Су-34 / Фото: ТСН.ua

Зробити таке на півдні українським ВПС вдалося вперше.

Рубрика “вєчного польота, братья” заграла новими барвами. Повітряні сили зробили майже неможливе — за раз збили одразу 3 російські новітні бомбардувальники. Вони летіли атакувати українську Херсонщину, але впали назавжди.

Всі подробиці про неймовірний успіх ЗСУ та “чорну п’ятницю” для рашистів, а також про те, що ж таки з обличчями російських пропагандистів, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін. 

Українці відповіли рашистам

“Сдохните с*ки” — російський “Шахед” з таким написом в ніч проти 22 грудня атакував Київщину. Як пише Командувач повітряних сил Микола Олещук, українські бійці сприйняли це дуже серйозно і показали рашистам, що дарма їх мама не навчила підбирати культурних слів. Уже опівдні росіян наздогнала карма, а точніше українські профі.

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Детальніше про справжній ляпас Російській авіації від Сил Оборони розповів речник ВПС Юрій Ігнат.

Така новина — це просто неймовірний успіх. Один такий Су-34 з боєкомплектом коштує понад 50 мільйонів євро. А скільки мільйонів рублів та скільки часу треба витратити, щоб навчити льотчиків таким керувати.

Рашисти “отримали” за Херсонщину

Крім того, саме цими літаками рашисти били по українській Херсонщині: скидали керовані авіабомби на позиції українських бійців на лівому березі та тероризували мирних на правому.

Зробити таке на півдні українським ВПС вдалося вперше. Як ППО змогли це реалізувати — гарне питання. У Повітряних силах натякнули, що ЗСУ спіймали окупантів у пастку.

А як же ниють росіяни. Вони,як завжди, не одразу визнали той факт, що їхні “Сушки” полетіли у “вічний політ”. Один із пропагандистських Telegram-каналів спочатку згадав лише про один збитий літак. 

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Інший, який веде нібито пілот російського вертольота, у передчутті поганих новин взагалі у паніці вимкнув коментарі, щоб йому не ставили “тупих запитань”. 

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На болотах знову виють

Але найулюбленіша російська забава, яка вже давно стала народною, — жалітися на владу, але з року в рік нічогісінько не робити. Як то кажуть, “ніколи такого не було і ось знов”. Пропагандисти просто в розпачі.

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Чим знищили літаки окупантів?

Рашисти кажуть, що спрацював Patriot. Ну воно і не дивно, саме на це напередодні натякнув і речник ВПС України Юрій Ігнат. Росіяни кажуть, що когось із пілотів їм витягти таки вдалося, але це не точно. 

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Скриншот

Фото збитого російського льотчика уже гуляє мережею. Схоже, його рашисти евакуювали. Чи живі пілоти двох інших бортів, невідомо. Але ми віримо в краще для України. 

Фото: Telegram / ©
Фото: Telegram

Є й інша гарна новина. Як бачите, американські ЗРК Patriot та українські ППО-шники — це гаряча суміш. Для того, щоб вона попалила ще більше окупантів їй потрібні боєприпаси, а їх і буде ще більше.

Подарунки від Японії

Як пише Reuters, Японія погодилась передати США частину своїх ракет до Patriot, а це означає, що майже зі 100% вірогідністю, вони вже скоро приїдуть в Україну. І це карколомна зміна для японців, бо вони не передавали свою зброю нікому протягом останніх 10 років. Напряму передати Україні озброєння їм забороняє законодавство, а транзитом через США — саме те що треба.

F-16 уже на шляху до України?

Цей момент нарешті настав. Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18-ти винищувачів F-16. Зеленський уже подякував за це нідерландському прем’єру Марку Рютте. А ми сподіваємося, що ці пташки у найближчому майбутньому допоможуть зачистити українське небо від проклятих окупантів. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ” ДЛЯ РАШИСТІВ! ЗСУ приземлили одразу 3 російських винищувачі Су-34!

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Дата публікації
Перегляди
1152
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