Чорна п’ятниця без ілюзій: як не потрапити на гачок фейкових знижок і на чому справді можна зекономити

Чорна п'ятниця / © pixabay.com

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Листопадовий сезон розпродажів у розпалі, але за яскравими цінниками нерідко ховаються маркетингові маніпуляції, штучно завищені перед акцією ціни або урізана комплектація товарів.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Календар покупок: коли і що варто брати

Щоб не піддаватися емоційним покупкам, варто орієнтуватися на ключові етапи осінніх розпродажів:

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Із 13 листопада: не вірте плашкам про «останній імпортний товар». Знижки 15–20% зараз є нормою, проте купувати варто лише базові зимові речі або те, що реально потрібне вже сьогодні. На бажані гаджети краще зафіксувати актуальні ціни скриншотами, щоб згодом порівняти їх під час пікових розпродажів.

До 25 листопада (етап «синдрому втраченої вигоди»): маркетологи часто лякають поштовим колапсом, і цього разу вони частково мають рацію. День Святого Миколая відзначають 6 грудня, тому наприкінці листопада попит на іграшки почне зашкалювати. Якщо плануєте купувати подарунок дитині — замовте його до 25 листопада, не чекаючи фінальних розпродажів.

23–29 листопада («генераторний ажіотаж»): не купуйте павербанки чи зарядні станції за «акційними» наліпками, якщо їхня реальна ціна не змінилася. Обов’язково перевіряйте перед купівлею ємність акумуляторів.

30 листопада (кіберпонеділок) та початок грудня: цей день варто використати для онлайн-полювання на електроніку та програмне забезпечення. Якщо ж бренд обіцяє «продовження Чорної п’ятниці до 2 грудня», порівняйте ціну з тією, що була 27 листопада — вона не повинна бути вищою.

Де шукати чесні знижки

Реальна вигода під час Чорної п’ятниці можлива, якщо знати, на які категорії товарів звертати увагу:

Одяг та взуття минулих сезонів: полюйте на речі з літніх чи демісезонних колекцій — це головне джерело чесних знижок до 50%. Проте якщо у вас ходовий розмір, не відкладайте покупку на останні дні розпродажів.

Велика побутова техніка: якщо хочете реальний дисконт на холодильник чи пральну машину, шукайте моделі з маркуванням дворічної давнини. Функціонально вони майже нічим не поступаються новинкам, але коштують значно дешевше.

Косметика та книжки: у цих категоріях знижки у 20–30% зазвичай є стабільними та чесними — купувати їх під час акцій однозначно варто.

Головні пастки продавців: як не дати себе обдурити

Під час пікових днів розпродажів ритейлери часто використовують типові хитрощі, на яких покупці втрачають гроші:

Фейкові знижки на енергообладнання. Побачили наліпку «Чорна п’ятниця: павербанк –40%» — не спокушайтеся. У сезон холодів та ризиків блекаутів енергообладнання дешевим не буває. У найкращому разі ціна залишилася базовою, а в найгіршому — вам намагаються продати пристрій, який роками лежав на складі без підзарядки і вже втратив ємність. «Шалені» знижки на нові смартфони. Найсвіжіші моделі гаджетів мають мінімальну маржу. Якщо на новинку пропонують великий дисконт, перевірте її вартість через сервіси порівняння цін у різних інтернет-магазинах — найімовірніше, цінник штучно завищили напередодні акції. Урізана комплектація або нав’язані послуги. Обирайте комплекти з «безкоштовним сервісом» (наприклад, поклейкою скла та налаштуванням) лише тоді, коли вам справді потрібні ці послуги. Водночас привабливо низька ціна на гаджет чи акумуляторний електроінструмент «без нічого» часто означає, що з коробки вилучили базові кабелі або блоки живлення, або ж акція діє лише за умови купівлі дорогої страховки. Акції на касі формату «1+1=3». Не беріть зайвого заради третього товару в подарунок — зазвичай безкоштовною стає найдешевша або найменш популярна позиція, вартість якої вже закладена в націнку перших двох речей.

Ваші права: чи можна повернути акційний товар

Заяви продавців про те, що товар зі знижкою поверненню не підлягає, є незаконними. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», ви маєте право повернути або обміняти належний непродовольчий товар протягом 14 днів з моменту купівлі, навіть якщо придбали його під час суперрозпродажу.

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