"Чорна п'ятниця" в Україні: як не дати себе обдурити та купити товари задешево — поради економіста

Експерт розповів, як скористатись знижками / © Associated Press

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Понад 60% українців свідомо відкладають купівлю побутової техніки, гаджетів та інших товарів, очікуючи на масштабні розпродажі наприкінці листопада. Утім, на тлі зниження попиту на промтовари ритейлери готують як реальні вигідні пропозиції, так і маркетингові пастки.

Про те, де можна насправді зекономити до 50%, а де акційні цінники виявляться лише ілюзією, розповів ТСН.ua економічний експерт Андрій Забловський.

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Де чекати на міфічні знижки, а де — на реальну економію?

За словами аналітика, одна з відомих мереж продажу побутової техніки та ґаджетів провела опитування споживачів, яке зафіксувало суттєве падіння поточного попиту: більшість покупців чекають на Black Friday. Однак розраховувати на суттєву еколомію на найзатребуваніші товари цього сезону не варто.

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Андрій Забловський, економічний експерт: «У Black Friday знижки будуть міфічними на павербанки, зарядні станції, інвертори, акумулятори та інше енергообладнання.

Реальні знижки, де можна зекономити: одяг та взуття відомих брендів (їм потрібно звільнити склади під весняні колекції), парфумерія, косметика, велика побутова техніка середнього цінового сегмента минулих модельних років».

Максимальний дисконт — до 40–50% — діятиме на позиції, що втратили свою актуальність: давні моделі смартфонів і телевізорів, а також зимовий одяг неходових розмірів.

Маніпуляції з цінниками: як перевірити чесність знижки

Експерт попереджає, що ритейлери техніки та одягу часто вдаються до штучного завищення цін на початку листопада, аби наприкінці місяця оголосити про «вражаючу» акцію.

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Щоб не стати жертвою маніпуляцій продавців, Андрій Забловський радить скористатися простим правилом: зафіксувати (зробити скриншот або виписати) ціни на обрані товари вже у перші дні листопада, а безпосередньо в день розпродажу — 27 листопада — порівняти їх із «акційними». Лише так можна переконатися, чи дійсно продавці пропонують чесну знижку.

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