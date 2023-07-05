Чорна Жоржина: історія жахливого вбивства дівчини, яка мріяла підкорити Голлівуд

22-річна красуня Елізабет Шорт хотіла підкорити Голлівуд і стати знаменитою. Що ж, останнє їй вдалося.

Понад 500 людей зізналися у жахливому вбивстві Елізабет Шорт, знайденої оголеною та розчленованою на узбіччі дороги в Лос-Анджелесі в 1947 році, але жодна з історій не була визнана достовірною. Детективи поліції Лос-Анджелеса все ще отримують підказки у справі 76-річної давності.

В матеріалі ТСН.ua зібрано всі подробиці загадкової історії про вбивство Елізабет Шорт на прізвисько Чорна Жоржина.

22-річна уродженка Бостона працювала офіціанткою до виявлення її тіла в районі Леймерт-парку на півдні Лос-Анджелеса 15 січня того ж року — її тулуб лежав на певній відстані від нижньої частини її тіла.

Наступного дня після того, як було знайдено труп, газета Los Angeles Examiner продала більше примірників, ніж у будь-який інший день, за винятком оголошення про перемогу союзників у Другій світовій війні. Як пише The Guardian, Los Angeles Record 31 день поспіль публікував на перших сторінках новини про розслідування вбивства Елізабет Шорт.

Елізабет Шорт / Wikipedia

За десятиліття, що минули після вбивства Чорної Жоржини, поліція, преса та детективи одночасно занурювалися в цей нерозв'язаний злочин і розробляли переконливі теорії.

Хоча ми, можливо, ніколи не дізнаємося, хто вбив Елізабет Шорт, дослідження доказів у цій справі залишається так само таємничо привабливим сьогодні, як і в 1947 році.

Вбивство Чорної Жоржини

15 січня 1947 року тіло Елізабет Шорт було знайдене в районі Леймерт-парку в Лос-Анджелесі. Бетті Берсінгер, яка виявила труп Шорт на Нортон-авеню, коли прогулювалася зі своєю 2-річною донькою, спочатку подумала, що дивиться на викинутий манекен. Насправді бліде тіло Шорт було вміло вимите і повністю знекровлене.

Деякі з її органів, наприклад, нутрощі, були витягнуті та охайно розміщені під її сідницями. З її стегон і грудей були вирізані шматки м'яса. А шлунок був наповнений фекаліями — це викликало підозру, що її змусили їх споживати перед вбивством.

Найжахливішими ознаками знущання і тортур були порізи на обличчі дівчини. Вбивця розсік кожну сторону її обличчя від куточків рота до вух, створивши те, що називається “Посмішкою Глазго” (кримінальний звичай розрізати опонентам з ворожих банд рот від вуха до вуха у Шотландії).

Оскільки тіло вже було ретельно вимите, детективи відділу поліції Лос-Анджелеса припустили, що дівчину вбили в іншому місці, а потім перенесли в Леймерт-парк.

Біля тіла детективи помітили відбиток взуття і цементний мішок зі слідами крові, який, ймовірно, використовувався під час перевезення тіла на те місце, де його знайшли.

Лос-Анджелеський поліцейський відділок звернувся до ФБР з проханням допомогти ідентифікувати тіло, перевіривши їх базу даних відбитків пальців. ФБР вдалося ідентифікувати Елізабет Шорт через 56 хвилин за допомогою нової технології “Soundphoto”, надіславши її відбитки пальців у навколишні відділи поліції та новинні видання.

Джордж Вілер з поліції Лос-Анджелеса перевіряє наявність відбитків пальців на конвертах і речах, надісланих поштою після вбивства Елізабет Шорт, 25 січня 1947 року / AP

Це виявилося легко, оскільки Шорт подавала заявку на роботу помічником в комісаріаті військового табору Кемп Кук в Каліфорнії в 1943 році.

Потім її відбитки пальців з'явились вдруге, оскільки її заарештували поліцейські в Санта-Барбарі за споживання алкоголю неповнолітніми — всього через сім місяців після того, як вона подавала заявку на роботу.

ФБР також мало її фото затримання, яке надали пресі. Незабаром ЗМІ стали повідомляти про кожну звабливу деталь, яку вони змогли знайти про Шорт.

Тим часом, мати Елізабет Шорт, Фібі Шорт, не знала про смерть своєї дочки, поки журналісти газети “The Los Angeles Examiner” не зателефонували їй, роблячи вигляд, що Елізабет виграла конкурс краси.

Фібі Шорт, мати Елізабет Шорт / AP

Вони розпитували матір про всі можливі подробиці з життя Елізабет, перш ніж розкрити страшну правду. Її дочку вбили, а її труп був розчленований варварським методом.

Розтин, проведений 16 січня, виявив сліди від лігатур та шматки, вирізані з грудей і стегон жертви. Причиною її смерті став крововилив у мозок — деталь, яку поліція та Бюро приховували від ЗМІ, щоб відсіяти неправдиві зізнання.

Хоча понад 500 чоловіків і жінок взяли на себе відповідальність за жахливе вбивство, жодне з цих зізнань не призвело до арешту, повідомляє The Los Angeles Times.

Що відомо про Елізабет Шорт

Про Шорт відомо небагато. У дитинстві вона страждала від важкого бронхіту та нападів астми і перенесла операцію на легенях у 15 років. Вона переїхала до Каліфорнії з Медфорда, штат Массачусетс, у 1942 році, коли їй було 18 років, щоб жити з батьком.

Елізабет Шорт / The Boston Globe via AP

Наступного року вона влаштувалася на роботу в Base Exchange у Кемп Кук у Ломпоку, а потім переїхала до Санта-Барбари, де її заарештували за розпивання алкоголю в місцевому барі. Правління у справах неповнолітніх відправило її назад до Массачусетсу, але вона швидко переїхала до Флориди, а потім знову до Лос-Анджелеса в 1946 році.

Елізабет Шорт була заручена з майором ВПС Метью Майклом Гордоном-молодшим, перш ніж він загинув в авіакатастрофі під час Другої світової війни в 1945. Наступне літо Шорт провела, працюючи моделлю та створюючи своє портфоліо. На момент смерті вона знімала кімнату за нічним клубом на Голлівудському бульварі.

Метт'ю Майкл Гордон-молодший / Wikipedia

Після її вбивства засоби масової інформації продовжували робити безпідставні твердження щодо характеру Шорт, згідно зі звітом Portland Tribune. ЗМІ припускали, що вона працювала секс-робітницею, була лесбійкою або вагітною. Після того, як знайома Шорт, стриптизерша, повідомила поліції, що вона “любить збуджувати хлопців, але залишає їх без відповіді”, журналісти відвідали гей-бари Лос-Анджелеса, шукаючи будь-які сліди, пов'язані з її вбивством.

Преса підключається до розслідування вбивства

По мірі того, як ЗМІ дізнавалися більше про минуле Елізабет Шорт, вони почали характеризувати її як сексуально схиблену. Один із поліцейських звітів містив такі слова: “Ця жертва знала принаймні п'ятдесят чоловіків на момент своєї смерті, і принаймні двадцять п'ять чоловіків були з нею протягом шістдесяти днів перед її смертю... Вона була відома як заманювачка чоловіків”.

Вони дали Шорт прізвисько “Чорна жоржина” через те, що вона, як повідомляється, любила носити прозорий чорний одяг. Це було посилання на фільм “Блакитна жоржина”, який вийшов у той час. Деякі люди поширювали помилкові чутки, що Шорт була повією, а інші безпідставно стверджували, що вона любила дражнити чоловіків, тому що була лесбійкою.

Елізабет Шорт та відбитки її пальців / FBI

Шорт, як повідомляється, була “голлівудською надією”. Лише за півроку до смерті вона переїхала до Лос-Анджелеса і працювала офіціанткою. На жаль, у неї не було відомої акторської роботи, і її смерть стала єдиною претензією на славу.

Але якою б відомою не була ця справа, владі було надзвичайно важко з’ясувати, хто стоїть за вбивством. Однак представники ЗМІ отримали кілька підказок.

21 січня, приблизно через тиждень після того, як тіло було знайдено, Los Angeles Examiner отримав дзвінок від особи, яка назвала себе вбивцею, і сказала, що надішле речі Шорт поштою як доказ своєї заяви.

24 січня, через понад тиждень після знаходження тіла Шорт, поштовий працівник знайшов підозрілу посилку, адресовану “Los Angeles Examiner та іншим газетам Лос-Анджелеса”, зі словами, вирізаними з газет. Упаковка містила свідоцтво про народження Шорт, візитні картки, фотографії, імена, записані на шматках паперу, а також адресник із назвою “Mark Hansen” на обкладинці. Подібно до тіла Шорт, упаковка була очищена бензином.

Конверт, що містить свідоцтво про народження, адресну книгу та особисті документи 22-річної Елізабет Шорт, був отриманий на пошті Лос-Анджелеса 24 січня 1947 року та переданий поліції / AP

Марк Хансен був багатим власником нічного клубу та театру, як повідомляє Rolling Stone, і поліція швидко визнала його підозрюваним. Він був знайомий з Шорт і, як повідомляється, дозволив їй та її друзям залишитися в його квартирі. За словами подруги Чорної Жоржини Енн Тот, нещодавно від нього відмовилася жертва. Але з нього остаточно зняли підозру у справі.

Окрім Хансена, поліція Лос-Анджелеса опитала понад 150 чоловіків, підозрюваних у вбивстві. Роберт “Ред” Менлі, 25-річний одружений продавець, з яким Шорт нібито зустрічалася і востаннє бачила його 9 січня того ж року, був серед них, згідно з “Книгою злочинів” Кеті Скотт. Кілька перевірок на поліграфі зняли з нього підозру.

Флаєр Департаменту поліції Лос-Анджелеса про Елізабет Шорт / FBI

27 січня прийшов ще один лист. У цій рукописній записці йшлося: “Ось воно. Повертаюсь в середу, 29 січня о 10 ранку. Повеселився в поліції. Вбивця Чорної Жоржини”. У листі було вказано місцезнаходження. Поліція чекала в призначений час і в призначеному місці, але автор так і не з'явився.

Цю листівку, яка нібито була від убивці Елізабет Шорт, отримало видання Los Angeles Examiner 27 січня 1947 року / AP

Після цього ймовірний убивця надіслав до Los Angeles Examiner записку, складену з вирізаних і вклеєних із журналів літер, у якій йшлося: “Я передумав. Ви б не дали мені прямої угоди. Вбивство Жоржини було виправданим”.

Знову ж таки, все, що надіслала особа, було протерте бензином, тому слідчі не змогли зняти відбитки пальців із доказів.

Через понад 70 років справа про вбивство Чорної Жоржини залишається відкритою. Але в останні роки з’явилося кілька інтригуючих і жахливих теорій.

Чоловік, який вважає, що його батько вбив Елізабет Шорт

Невдовзі після смерті свого батька в 1999 році детектив поліції Лос-Анджелеса Стів Ходел, який тепер уже на пенсії, переглядав речі свого батька, коли помітив дві фотографії жінки, яка була разюче схожа на Елізабет Шорт.

Зробивши ці приголомшливі знахідки, Ходел почав використовувати навички, які він отримав як поліцейський, щоб розслідувати причетність власного померлого батька.

Ходел переглянув газетні архіви та опитав свідків у цій справі, і навіть подав запит, щоб отримати файли ФБР про вбивство Чорної Жоржини.

Він також попросив експерта-графолога порівняти зразки почерку його батька з почерком на деяких нотатках, надісланих пресі від ймовірного вбивці. Аналіз виявив велику ймовірність того, що почерк його батька збігається, але результати не були остаточними.

З іншого боку, фотографії з місця злочину показали, що тіло Шорт було розрізане відповідно до гемікорпоректомії — медичної процедури, під час якої розрізають тіло під поперековим відділом хребта. Батько Ходела був лікарем — він навчався в медичній школі, коли цю процедуру викладали в 1930-х роках.

Крім того, Ходел обшукав архіви свого батька в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, знайшовши папку, повну квитанцій про підрядну роботу в будинку його дитинства.

У тій папці була квитанція, датована за кілька днів до вбивства, на великий мішок бетону, такого ж розміру та марки, що й бетонний мішок, знайдений біля тіла Елізабет Шорт.

На той час, коли Ходел почав своє розслідування, багато поліцейських, які спочатку працювали над справою, вже були мертві. Однак він ретельно реконструював розмови цих офіцерів про цю справу.

Згодом Ходел зібрав усі свої докази в бестселер 2003 року під назвою “Вбивця Чорної Жоржини: правдива історія”.

Під час перевірки фактів у книзі оглядач Los Angeles Times Стів Лопес запросив офіційні документи поліції зі справи та зробив важливе відкриття. Невдовзі після вбивства поліція Лос-Анджелеса мала шість головних підозрюваних, і Джордж Ходел був у їх списку.

Голлівудський лікар Джордж Ходел / Wikipedia

Фактично, він був настільки серйозним підозрюваним, що його будинок прослуховували у 1950 році, щоб поліція могла стежити за його діяльністю. Більшість аудіозаписів були невинними, але один із них вразив:

“20:25. “Жінка кричала. Жінка знову кричала. (Варто зауважити, що жінку не чули до появи її крику)”.

Пізніше того ж дня почули, як Джордж Ходел комусь сказав: “Зрозумів, що нічого не можу зробити, накрив її голову подушкою та накрив її ковдрою. Викликав таксі. Закінчилось о 12:59. Вони подумали про щось підозріле. В будь-якому випадку, тепер вони, можливо, зрозуміли. Вбив її”.

Він продовжив: “Припустімо, що я справді вбив Чорну Жоржину. Вони не змогли цього довести зараз. Вони більше не можуть говорити з моєю секретаркою, бо вона померла”.

Навіть після цього неймовірного викриття, яке, здається, підтверджує те, що Джордж Ходел убив Шорт — і, можливо, також свою секретарку — справа Чорної Жоржини досі офіційно не закрита. Однак це не завадило Стіву Ходелу розслідувати справу свого батька.

Він каже, що знайшов деталі десятків інших вбивств, які, ймовірно, можуть бути пов’язані з його батьком, що свідчить про причетність його не лише до вбивства Чорної Жоржини, але й характеризує його як божевільного серійного вбивцю.

Дослідження Ходела навіть привернуло увагу правоохоронних органів. У 2004 році Стівен Р. Кей, заступник голови окружного прокурора округу Лос-Анджелес, сказав, що якби Джордж Ходел був ще живий, у нього було б достатньо доказів, щоб звинуватити його у вбивстві Елізабет Шорт.

Чи міг Леслі Діллон вбити Чорну Жоржину?

У 2017 році британська письменниця Піу Ітвелл оголосила, що вона нарешті розкрила справу 70-річної давності, і опублікувала свої висновки в книзі під назвою “Чорна Жоржина, червона троянда: злочин, корупція та приховування найгучнішого нерозкритого вбивства Америки”.

Справжнім винуватцем, як вона стверджувала, був Леслі Діллон — чоловік, якого поліція недовго вважала головним підозрюваним, але зрештою відпустила. Однак вона також стверджувала, що у цій справі є багато інших деталей, окрім самого вбивці.

За словами Ітвелл, Діллон, який працював коридорним, убив Шорт за наказом Марка Хансена — місцевого власника нічного клубу та кінотеатру, який працював з Діллоном.

Леслі Діллон, він же Джек Сендс, 27-річний коридорний / AP

Хансен був ще одним підозрюваним, якого зрештою звільнили — і власником адресної книги, яку надіслали в Los Angeles Examiner. Пізніше він заявив, що подарував Шорт адресну книгу.

Повідомляється, що Шорт залишалася в Хансена на кілька ночей, і він був одним із останніх людей, які, як повідомляється, розмовляли з нею перед її смертю під час телефонної розмови 8 січня. Ітвелл стверджує, що Хансен був закоханий у Шорт, хоча вона відкинула його домагання.

Тоді він нібито закликав Леслі Діллона “піклуватися про неї”. Хансен, здавалося, знав, що Діллон здатний на вбивство, але не усвідомлював, наскільки він насправді божевільний.

Раніше Леслі Діллон працював помічником похоронника, де він потенційно міг навчитися знекровлювати тіло.

Ітвелл також дізналася з поліцейських записів, що Діллон знав подробиці злочину, які ще не були оприлюднені. Одна деталь полягала в тому, що Шорт мала татуювання троянди на стегні, яку вирізали та засунули в її піхву.

Зі свого боку, Діллон стверджував, що є письменником-криміналістом, і сказав владі, що пише книгу про справу Чорної Жоржини, яка так і не вийшла.

Незважаючи на всі докази, які вказували на нього, Діллона ніколи не звинувачували у злочині. Ітвелл стверджує, що його звільнили через зв’язки Марка Хансена з деякими поліцейськими в LAPD. Хоча Ітвелл вважає, що департамент був корумпованим із самого початку, вона також зазначила, що Хансен значною мірою сприяв його корупції, використовуючи свої зв’язки з певними офіцерами.

Іншим відкриттям, яке підтримало теорію Ітвелл, було місце злочину, знайдене в місцевому мотелі. Під час свого дослідження Ітвелл натрапила на звіт власника мотелю Aster Генрі Хоффмана. Мотель Aster був невеликим закладом на 10 номерів поблизу Університету Південної Каліфорнії.

Вранці 15 січня 1947 року він відкрив двері в одному зі своїх номерів і побачив, що кімната “вкрита кров’ю та фекаліями”. В іншому номері він виявив, що хтось залишив оберемок жіночого одягу, загорнутий у коричневий папір, який також був закривавлений.

Замість того, щоб повідомити про злочин, Хоффман просто прибрав його. Чотири дні тому його заарештували за побиття дружини, і він не хотів ризикувати та мати нове зіткнення з поліцією.

Ітвелл вважає, що в цьому мотелі була вбита Елізабет Шорт. Повідомлення очевидців, хоча й непідтверджені, стверджують, що незадовго до вбивства в мотелі бачили жінку, схожу на Шорт.

Теорії Ітвелл не підтверджені, оскільки всі, хто причетний до оригінальної справи про вбивство Чорної Жоржини, швидше за все, вже мертві, а багато офіційних документів поліції Лос-Анджелеса залишаються зачиненими в сховищах.

Однак Ітвелл залишається впевненою у своїх висновках і щиро вірить, що вона розкрила таємничу та жахливу справу про вбивство Чорної Жоржини.

Прощання з Елізабет Шорт 25 січня 1947 / AP

Через понад 70 років справа про вбивство Чорної Жоржини залишається відкритою та зберегла своє місце як одне з найжахливіших вбивств в історії Каліфорнії.

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