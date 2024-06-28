“Чорні схеми” Тищенка: скандал набирає обертів — за що ще можуть посадити нардепа

Під цілодобовим домашнім арештом і без грошей. Схоже, нова цинічна витівка цього разу дорого коштуватиме нардепу Миколі Тищенку із “позивним” котлета. Поведінка нардепа давно перейшла межі адекватності, а часто і закону. Тому одного ранку до нього постукало ДБР, із обшуками та підозрою.

Втім, слідство не виключає, що в ході досудового розслідування можуть з'ясуватися інші обставини, інші факти та оголошені нові підозри. Більше про "чорні схеми" Тищенка — в ексклюзиві проєкту Хапуга.ua.

Скандал із Тищенком у Дніпрі

Тищенка звинувачують у позбавленні волі ексвійськового у Дніпрі. Слідство встановило, що охорона і сам слуга народу напали на ексбійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова за попередньою змовою та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Це все сталося 20 червня у центрі Дніпра. Ексбоєць “Кракена” в цей час гуляв з маленькою дитиною у візочку. І виявляється, спровокував депутата тим, що запитав: якого біса нардеп у супроводі дужих чоловіків у балаклавах і камуфляжі ще й зі зброєю розгулює Дніпром.

Тищенко у Дніпрі / Фото: скриншот з відео

Колишнього військового буквально скрутили та побили охоронці Тищенка. Як тільки відео з нападом на захисника України потрапило в Мережу це збурило все суспільство.

На напад військового відреагували правоохоронці і завітали до політика. Він і тоді влаштував шоу — вочевидь аби позбутися доказів по справі, намагався розбити телефон. Та в ДБР запевняють, що експертиза зможе відновити дані на смартфоні. А ще у Тищенка ДБРівці знайшли гори готівки та годинник бренду Audemars. На офіційному сайті цієї компанії ціни на стартуют від 35 тисяч доларів.

У суді Тищенко попросив повернути йому гроші, бо немає за що жити. Про походження грошей Тищенко розповідати нічого журналістам не захотів. Зате багато говорив про свою боротьбу з ботофермами. Та якби Тищенко не розпинався, будемо відверті, народний депутат не повинен брати участь в слідчих діях. Це компетенція зовсім інших органі і точно не входить в обов'язки нардепа, а тому викликає ще більше питань до Тищенка. Але про це трохи згодом.

Зрештою суд відправ нардепа під домашній арешт. Та покарання за напад на ексвійськового наздогнало і інших фігурантів скандалу. Вже звільнили поліцейського Богдана Писаренка, який брав участь в інциденті у Дніпрі. Раніше в Нацполі підтвердили інформацію, що чоловік є співробітником поліції Києва і в той час він перебував у відрядженні по іншій справі. Але дивним чином прийшов на допомогу Тищенку. Наразі стосовно правоохоронця розпочали службове розслідування.

Микола Тищенко / Скриншот із відео Хапуга.ua

Затримали і одного з охоронців Тищенка Сергія Цуберу, як підкреслює Нацпол — пов’язали найактивнішого учасника побиття військового. Суд вже відправив його від варту на два місяці без права внесення застави. Та ймовірно усім цим справа не закінчиться.

“Тут важливий момент, що це наразі ми з вами говоримо про оголошення конкретної підозри. Слідство не виключає, що в ході досудового розслідування можуть з'ясуватися інші обставини, інші факти. І ми не виключаємо, що оголошені підозри можуть бути ще додатково в кримінальному провадженні”, — повідомила речниця Держбюро Сап'ян.

Які звинувачення ще можуть висунути Тищенку

Які звинувачення ще можуть висунути Миколі Тищенку — насправді варіантів безліч. Бо цей діяч політики і шоубізнесу фігурує не в одному журналістському розслідуванні і питань до нього безліч. І зараз нагадаємо основні.

Насправді в політику Тищенко прийшов раптово у 2019 році, до того розважався на телешоу — був ведучим “Ревізора”, змагався у “Танцях”.

А потім несподівано на хвилі парламентських виборів і великого кредиту довіри суспільства Зеленському потрапив у крісло депутата. Довго не тягнув і потрапив у скандал. Не зміг назвати чому українці вшановують 29 серпня пам'ять захисників України.

Микола Тищенко / Скриншот із відео Хапуга.ua

А далі понеслось: гумова лялька, як аналогія з формулою Штайнмаєра, вітання з Чорнобильською катастрофою. Ну і звісно гучне святкування дня народження дружини в розпал коронавірусного карантину. Втім ані салют, ані навіть скандал з працювавшим під час пандеміїї рестораном Тищенка Велюр, не стали приводами для кінця його політичної кар'єри.

Єдине, що підкосило принаймні формально його позицію структурі “Слуг народу” — це його подорож до Таїланду цього разу у розпал війни. Наприкінці січня 2023 року народний депутат Микола Тищенко поїхав до Таїланду начебто на "зустріч з українською громадою". Після хвилі обурення депутата виключили з парламентської фракції "Слуга народу", позбавивши посади заступника голови фракції.

Микола Тищенко

Тищенко і Подільсько-Воскресенський міст

Власне про скандальні заяви і витівки Тищенка можна говорити довго, та під епатажем скандального політика криються чорні схеми, на яких він може наживатися.

Одна зі схем, пов'язана з Тищенком, стала відома ще 2021 року. Журналісти з Бігус-інфо з'ясували, що чоловік сестри Миколи Тищенка отримує гроші від компанії, що будує Подільсько-Воскресенський міст.

Мова йшла про Германа Блінова, що в свій час одружився з сестрою Тищенка Юлією і згодом став членом правління наглядової ради генерального підрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. По факту, став керувати багатомільярдними фінансовими потоками.

Завдяки “кураторству” Блінова серед підрядників опинилась низка сумнівних фірм, а на перших ролях — ТОВ “Спецпроект-Інвест” громадянина РФ Сергія Кузьміна. Через цю фірму з російським корінням та низку інших підрядників гроші українських платників податків врешті могли осідати на рахунках компаній родини народного депутата Миколи Тищенка.

Микола Тищенко / Скриншот із відео Хапуга.ua

Інформацію про корупційні зв'язки журналісти знайшли на званій “флешці Комарницького”, йдеться про документи з комп’ютера “смотрящого за Києвом” Дениса Комарницького, які були вилучені в його офісі під час обшуку. Виявилося, що компанія сестри народного депутата від “слуг” Юлії Тищенко “Експрес-К” була в переліку компаній, які, мали отримати конкретні підряди на будівництво в Києві. Зокрема, “Експрес-К” мали дістатися роботи з будівництва однієї з транспортних розв’язок. І в реальності у 2020-му фірма сестри Тищенка й дружини Блінова справді отримала договір на будівництво за 16 млн грн. Хоча подібного масштабу замовлення раніше ніколи не виконувала.

Значно більші суми фігурують щодо іншої фірми, з якою вже напряму офіційно пов’язаний родич Тищенка Герман Блінов — ТОВ “Еко-Буд-Трейд”. Саме цій компанії без тендеру і фактично профільного досвіду чомусь пощастило отримати на розпил шість мільярдів гривень.

Втім навіть такі масштабні розкрадання на Подольсому переході — це не єдине, в чому розслідувачі доводили участь Тищенка й Германа Блінова. “Свояка” одіозного нардепа називали й досі вважають куратором всіх найкорупційніших будівництв столиці, зокрема, Шулявського мосту й метро на Виноградар.

Але все ж саме історія з багатомільярдними оборудками на добудові Подільсько-Воскресенського мосту через родича Тищенка може бути першою в переліку нових кримінальних справ щодо одіозного діяча.

Микола Тищенко / Скриншот із відео Хапуга.ua

Виявилося, що “Еко-Буд-Трейд” була підконтрольною Денису Комарницькому і насправді була простою “прокладкою”, на яку нараховували гроші з бюджету. Частина коштів залишалася в цій фірмі, а інша частина йшла на підконтрольні фірми.

Від всього цього Тищенко відхрестився, а вже під час повномасштабного вторгнення демонстративно поїхав інспектувати будівництво мосту.

Тищенко на Закарпатті

Та є і значно свіжіша історія, хоча із не менш неприємним запахом. До липня 2022 року народний депутат був керівником Закарпатської обласної організації політсили. Це ще до його виключили з фракції “Слуга народу”.

Буквально за останні пару років нардеп, точніше його родина та наближенні до нього люди, як з’ясувало видання “Українська правда”, обзавелися нерухомістю та бізнесами в Ужгороді. Мова про салон краси, похоронний бізнес і п'ятизірковий парк-готель. Салон краси оформлений на нібито колишню дружину нардепа Аллу Барановську.

От тільки схоже, що розлучення в родині нардепа — фіктивне: оформлене буквально напередодні відкриття декларацій посадовців, проти якого голосував Тищенко. Крім того, журналісти зафіксували, що Тищенко зупинявся в тому ж ЖК, де живе його нібито колишня. До речі комплекс — один з найдорожчих в Ужгороді.

Є дані про можливий зв’язок Тищенка з відпочинковим комплексом "Бристоль". Саме тут жуналісти бачили колегу Тищенка Андрія Стріхарського. Схоже має стосунок Тищенко і до похоронного бізнесу "Сяйво". Він оформлений на Світлану Андрієнко, чоловік якої помічник Тищенка на громадських засадах. Звісно сам нардеп все заперечує.

Та є ще один цікавий об'єкт на Закарпатті, на якому заробляє давній знайомий Тищенка, а ймовірно і він сам — школа в смт Кольчино Мукачівського району. Тендери на будівництво школи і в 2021, коли Тищенко став куратором Закарпаття і в 2023 році, коли формально його вже звільнили на тендерах з будівництва школи в Кольчино виграють фірми Дениса Комарницького.

Микола Тищенко / Скриншот із відео Хапуга.ua

Вартість робіт у тендерах за два роки зросла з 94 до 267 мільйонів гривень. В тендерах нібито виграють різні фірми, та як пише антикорупційна експертка Мартина Богуславець, обидві компанії є співзасновниками консорціуму “АДАМАНТ І КІНТЕГРО”. ГРФ Антикорупційний центр “Межа” порахував, що на багатьох будівельних матеріалах — на плитах мiнераловатних, бетонних, блоках дверних ціни завищені на 21 млн грн.

Тищенко і “ботоферми”

Найбільш підозрілою діяльністю Тищенка виглядають його рейди по, за версію нардепа, ботофермах. Так, наприклад, у Дніпрі за адресами, де Тищенко шукав ботоферми місцеві знайшли кафе, розважальні комплекси та дитячі центри.

Влітку минулого року анонімними Телеграм-каналами розповсюджувався аудіозапис нібито нардепа, де він обговорює схеми заробітку на колцентрах. Та підтвердити цю інформацію неможливо. Принаймні поки що. Хоча українські політики вже відверто говорять — Тищенко займається рекетом колцентрів, в яких працюють телефонні аферисти.

“Вони крадуть гроші з цієї картки. Ось що роблять ці колцентри. Тищенко не перший, хто почав “боротися” з колцентрами. Був ще Дмитрук, теж колишній представник “слуг народу”. По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів і кажуть: “Діліться з нами, ми будемо вам давати кришу”, це 90-ті”, — зауважив народний депутат України Микола Княжицький.

Микола Тищенко / Скриншот із відео Хапуга.ua

Але Микола Тищенко має значно більше інтересів, адже дивно виглядає його захоплення рейдами до лісівників, здається сама напрошується аналогія з колцентрами.

Все це лише частково розкриває чорні схеми заробітків нардепа. Можливо, світло на цю діяльність нардепа проллють слідчі ДБР. Бо в тому, що Тищенко може реально загріміти на 5 років до в'язниці за фактом нападу на військового, експерти сумніваються.

А от махінації на забудовах із слідом нардепа, підозріле розлучення, яке виглядає як фейк заради ухилення від декларування — це цілком може стати предметом розслідувань.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Чорні схеми” Тищенка! Звідки стільки готівки? Скандал набирає обертів!

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