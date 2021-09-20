Чорний, бурий, червоний, білий: як обрати найсмачніший і найкорисніший рис

Чорний, бурий, червоний, білий: як обрати найсмачніший і найкорисніший рис

На ятках супермаркета - рис не лише імпортний, але й український.

Чорний, бурий, червоний, білий. Шліфований або неочищений. Довгозернистий і круглий. На ятках магазинів від асортименту рису - очі розбігаються. Є навіть вирощений на українських полях.

Про те, як же вибрати найсмачніший і найкорисніший та що приготувати з рису - 20 вересня у всесвітній день рису йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

ЯК ВИРОЩУЮТЬ ТА ЗБИРАЮТЬ

В Україні рис вирощують на Херсонщині, де зараз саме жнива, а ще на Півдні Одещини.

А ось на дослідних ділянках єдиного в Україні Інституту рису, урожай ще достигає. На цих полях вирощують традиційні сорти. А ще - виводять і досліджують нові. Загалом в Україні зареєстровано більше 17 сортів. Але найбільше вирощують 3-4 сорти.

Для рису потрібно багато сонця і важкі глиняні ґрунти, які погано пропускають воду.

"Взагалі в Україні залишилося 30 тисяч гектарів. У зв’язку з анексією Криму половина рисових площ залишилася в Північному Криму", - зазначає директор Інституту рису НААН Володимир Дудченко.

Слід зазначити, що вітчизняного рису в магазинах - лише третина. Решта - імпортний.

За словами Дудченка, йому важко йому конкурувати із закордонним, тому, що мито при ввезенні складає від 5 до 10 доларів за тону.

Гуртова ціна українського рису - від 9 до 15 гривень за кілограм. Утім, українські фермери скаржаться: їм через здорожчання води та електроенергії рис вирощувати стає невигідно. Тому посівні площі вимушені зменшувати.

ЯК ОБРАТИ НАЙКОРИСНІШИЙ

На ятках супермаркета - рис не лише імпортний, але й український. Дієтологиня Юлія Трофімчук каже: її фаворит - нешліфований - темного кольору (від 35 грн/кг).

У цьому рисі - найбільше білків, жирів та клітковини. А ще - максимум фосфору, цинку, калію, кальцію і вітамінів групи Б.

Для приготування його необхідно замочити на ніч, а потім варити 23-30 хвилин.

А ось білий довгозернистий підійде для плову, там де потрібно, щоб рис не злипався (від 27 грн/кг).

Проте, експертка попереджає: під час обробки зерна облущують. Тому більшу частину своїх корисних властивостей - такий рис втрачає.

"У нього високий глікемічний індекс. Тому потрібно бути уважними людям, у яких цукровий діабет і зайва вага", - зазначає вона.

Це ж стосується і рису круглозернистого, який містить дуже багато крохмалю (від 21.60 грн/кг).

Новини України: як обрати найсмачніший і найкорисніший рис та що з нього приготувати

Тож, якщо вибирати серед шліфованого - краще вже пропарений (від 23 грн/кг).

Але, який би рис ви не вибрали - попереджає дієтологиня, - переїдати ним не варто. Бо навіть у здорових людей - можуть виникнути проблеми із шлунково-кишковим трактом.

ЯК ПРАВИЛЬНО ГОТУВАТИ

Рецептами сицилійських аранчині (рисових кульок), а також рисового пудингу ділиться шеф-кухар Ілля Будчук.

Та спершу нагадує, що загалом стандарт для промивання рису – три чотири рази). Якщо ж не хочете мити рис – кухар радить брати пропарений шліфований.

АРАНЧИНІ

Зерна попередньо промивати не потрібно. Вони - для різотто:

рис одразу ж в окріп сипати не варто. Натомість - залити холодною водою - з розрахунку один до двох і поступово довести до кипіння.

для начинки сир Брі замотати у шинку (загалом начинки можна робити різні – від фаршових до овочів);

відварений рис на дві години поставити у холодильник;

сформувати з нього кульки;

далі паніровка – і обсмаження 4 хвилини до рум’яної скоринки.

ПУДИНГ

Змішати рис з молоком, цукром та ароматними бобами тонка (можна замінити корицею чи ваніллю);

додати за смаком маслом;

прикрасити карамелізованим інжиром.

Авторки: Тетяна Хомич, Олена Лоскун, Олена Ваніна

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