"Чорний день" для авіації РФ: Коваленко розповів, чим ЗСУ знищили 26 російських гелікоптерів і 12 літаків за день

Україна ще ніколи не завдавала такого пошкодження протягом однієї доби, каже експерт.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили Україні за день збили 26 російських гелікоптерів і 12 літаків. Втім, він не уточнив, за допомогою якої зброї це стало можливо.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів, що українські військові, найімовірніше, їх не збили, а саме завдали пошкодження та знищили.

“І за умов того, які ми використовували засоби ураження останнім часом, припадає на думку тільки варіація, коли було нанесено удари ракетами ATACMS по аеродрому в Бердянську та Луганську. Саме тоді, до речі, було знищено найбільшу кількість ворожих ударних гелікоптерів та багатофункціональних гелікоптерів одночасно, тобто за одну добу”, — каже Олександр Коваленко.

Аліна Туришин і Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Він зазначив, що Україна ще ніколи не завдавала такого пошкодження в такій кількості цих бойових одиниць протягом однієї доби.

“Тому я думаю, що все ж таки у цю статистику саме були вони включені. А з урахування іншого, можливо, це і йдеться про за останній час знищення винищувальної, штурмової та фронтово-бомбардувальної авіації. Але не протягом всього 2023 року. Тому ці дані, вони такі комплексні, я сказав би. Але не за весь час, за якийсь проміжок часу”, — розповів Олександр Коваленко.

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