Чорний день для Харкова: після масованої атаки балістика знову летить на місто

Після ранкової терористичної атаки на місто 11 квітня ворог знову гатить ракетами по обласному центру.

У знеструмленому подекуди Харкові є щонайменше кілька нових прильотів від балістики з-під Бєлгорода.

Куди вчергове били росіяни і що кажуть у місцевій владі, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Росія нищить Харків

Лише за одну добу 11 квітня це вже друга серія нищівних ударів по місту. Вночі "рашисти" завдали 10 ударів балістикою і продовжують бити знову і знову. О пів на третю дня, в Харківській ОВА повідомили про щонайменше два гучні прильоти - ракети летіли одна за одною.

Куди поцілив ворог?

На момент запису цього відео невідомо, куди саме влучили російські ракети. Немає і інформації про постраждалих і загиблих. Але ситуація в місті та області залишається скрутною! За даними Укренерго більше 250 тисяч людей там досі залишається без світла! Утім є і хороші новини - у Харкові таки запрацювало метро, але частково і з великими інтервалами. Наразі функціонує лише одна – Салтівська лінія підземки.

Лікарні працюватимуть

Крім того, містян ще зранку закликали не панікувати – попри удари ситуація у місті стабільна, зокрема не дивлячись ні на що у Харкові працюватимуть лікарні – вони вже давно всі мають резервні генератори. Утім допомога Харкову все одно потрібна.

Наслідки атаки по Харківщині

В України закінчилось ППО?

В України закінчились ракети для Patriot і IRIS-T. Таки приголомшливу заяву зробив німецький військовий експерт видання Bild Юліан Рьопке. На його думку, тільки це може пояснити те, як рашистам вдається успішно бити по Україні, зокрема і по Київщині. Область була добре захищена, а 11 квітня ударом ракети там знищили цілу ТЕС.

"Як я сказав кілька тижнів тому (майже ніхто мені не повірив): в України закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також виснажені або знищені більшість інших запасів ППО. Це при тому, що у нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів. Тільки злість."

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Getty Images

Зеленський і Кулеба не стримались

Україні потрібні системи ППО, зокрема додаткові Patriot. Раніше президент Зеленський заявив, що Україні вистачить 26 батарей, щоб прикрити всю країну. В той самий час у МЗС дослідили і знайшли аж 100 “надлишкових” батарей, які простоюють без діла у партнерів, прикриваючи порти та аеропорти. Україна просить лише 7.

"Я відчуваю, що б’юся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці", – сказав Кулеба.

"Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається".

ППО буде?

Кулеба ж вірить, що партнери таки передадуть Україні потрібні установки ППО, але чи не буде запізно? Скільки українців ще може загинути?!

Нагадаємо, у Харкові в четвер, 11 квітня, сталася серія потужних вибухів. Росіяни знову атакували місто.

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