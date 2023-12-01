“Чорнобаївка” тепер і в Росії: подробиці гучної операції СБУ в Бурятії

Напевно, ніхто й уявити не міг, що рука СБУ може дістати так далеко.

Українці влаштували “бурятську Чорнобаївку”. В ході блискучої операції СБУ вдалося вкотре обдурити рашистів і підірвати ще одну залізницю між Китаєм і Росією.

Деталі роботи СБУ у глибині Росії та вибухові кадри — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіста Артема Зябкіна.

“Рука” СБУ дістала до Бурятії

Напевно, ніхто й уявити не міг, що рука СБУ може дістати так далеко. Але це вже не мрія, а факт. Як передають ЗМІ, Служба безпеки влаштувала ще один вибуховий феєрверк. 30 листопада бійцям вдалося підірвати залізничний шляхопровід між Росією і Китаєм — 15-ти кілометровий Північномуйський тунель, а вже сьогодні, 1 грудня, — знищити його “дублера”.

“Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ — на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Як зазначають мої джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики

Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати обʼїзний шлях, який проходить через так званий “Чортів міст”. Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої”, — зазначають поінформовані джерела.

Росіяни кажуть, що внаслідок підриву потягу на “Чортовому мосту” вщент згоріло 6 цистерн. Тож тепер з упевненістю можна сказати, у СБУ є очі та руки всюди! Жоден рашист не сховається від правосуддя — навіть у глибокому тилу



Але це ще не все. Хоч росіяни і намагались приховати факт обох вогняних подій, а жоден з пропагандистів навіть не згадав про це, у мережі уже з’явились кадри наслідків першого підриву. Схоже, горіло у рашистів капітально.

Как похорошела Бурятия при путине pic.twitter.com/JWT1Eqfj6R — Мысли Перзидента (@VVP2_0) December 1, 2023

А воно і не дивно, бо за інформацією ЗМІ, у цистернах було паливо. Схоже, саме тому на відео видно густий дим. Очевидці ж розгублено ходять з одного боку в інший, бурмочуть собі під ніс та не второпають, що з цим робити.



Рашисти бояться визнати провал

Іронічно й те, що рашисти досі називають ось це все прикрими несправностями — то у них перегоріла проводка, то ще щось вигадають. Але насправді підрив мосту став завершальним етапом більш широкої та зухвалої операції української спецслужби.

30 листопада спецпризначенцям вдалося підірвати Північномуйський тунель — гігантський залізничний шляхопровід між Росією та Китаєм, яким йшла левова частка російського імпорту з КНР.

Скриншот / Telegram

Великий та не єдиний, подумали у Малюка, і вже, як ми бачимо, наступної ночі добили мрії росіян. У СБУ офіційно поки не коментували диверсії в Бурятії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МАЛЮК дістався до Бурятії! Нова “Чорнобаївка” — тепер на Росії!

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