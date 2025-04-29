Чорнобильське диво: у здичавілого стада корів з'явилося маленьке телятко (відео)

У стаді здичавілих корів біля ЧАЕС — з’явилося телятко!

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Маленьке телятко з’явилося у здичавілого стада корів, що живуть поруч з чорнобильським реактором. Малеча вже повсюди ходить зі стадом і вчиться жити у дикій природі.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

«Стадо здичавілих корів родом із села Луб’янка. І хоча вони постійно мігрують у пошуках харчів та водопою, шукати їх потрібно навколо цього села. У цілковитій тиші, щоб нікого не налякати, ми намагаємося знайти свіжі сліди корів. Якщо буде свіжий слід то ми будемо розуміти в якому напрямку пошук», — розповідає Валентина Доброта.

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Дата публікації 08:24, 12.03.25 Кількість переглядів 133 Щось неймовірне! Ціле стадо здичавілих корів з’явились біля ЧАЕС

Науковець Сергій Жила вже 6 років спостерігає за коровами. Кожна його експедиція це щонайменше 10 кілометрів пішки, кілька годин на пошуки і кожна дрібниця важлива.

Він каже: зараз для парнокопитних достатньо харчів, то ж вони можуть заходити далеко від села.

Сергій Жила зафіксував новонароджене телятко, орієнтовно місячного віку. Науковець каже, торік вижило лише двоє телят. Малеча — легка здобич для хижаків.

«Бугаї можуть формувати для атаки групу коли попереду стоїть бугай і за ним і якщо бугаї будуть атакувати хижака то шанси зберегтися є, хоч ведміть, хоч вовк», — розповідає науковець.

Стадо здичавілих корів бере початок у цьому дворі села Луб’янка. Тут жила самоселка Ольга Ющенко. Після смерті жінки 2016 року, — її корови пішли на вільний вигул. За цей час стадо вже оновилося, але історична пам’ять спрацьовує і вони інколи заходять до дворища. Добре протоптана стежка — тому підтвердження.

У дикій природі — доїти корів не потрібно. Вони виживають без людської підгодівлі, то ж і зайвого молока не продукують. І у них уже з’являються ознаки тура — пращура корів.

Зиму здичавіла худоба переживає за рахунок накопиченнго жиру у літній і осіній час, вони в цей час дуже активно жирують, мало відпочивають.

Чорнобильський заповідник, звісно, не африканська савана, але дика природа бере гору і тут. Конкуренція не лише у стаді між бугаями. Сергій Жила показує територію, яку для себе помітили місцеві ведмеді.

Але мітки ведмедів — для бугаїв ніщо і цю територію під ялиною вони замаркували під себе.

Науковець Сергій Жила каже, що гордість чорнобильського заповідника коні Пржевальського. Мало де у світі вони живуть без підгодівлі. Але здичавілі корови популярніші за коней. І хоча вони ніколи не стануть туром, але вже впливають на ландшафт та природу, як колись їхні пращури.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чорнобильська чудасія! У стаді здичавілих корів біля ЧАЕС — з’явилося телятко!

Нагадаємо, рятувальники розповіли нові шокувальні подробиці про росіян, які 2022 року захопили Чорнобильську АЕС.

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