Чорноморський флот РФ ледь дихає: що для окупантів означає втрата підводного човна і десантного корабля

Україна вперше здобула перемогу, знищивши підводний човен не на бойовому чергуванні, а в сухому доці.

Десантні спроможності Росії з кожним прильотом по Чорноморському флоту зменшуються. Адже знищення десантних кораблів унеможливлює в майбутньому операцію з евакуації ворожого особового складу і цивільних з Криму, якщо почнеться його звільнення.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив генерал-майор запасу Служби безпеки України та заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

“Будь-яке знищення військової техніки для нас плюс, а знищення такої техніки чи виведення її на довгий період з ладу дуже суттєво вплине на боєздатність вже навіть не флоту, а флотилії. Тому що флот повинен мати флагман, а цей флот без флагмана”, — зазначив експерт.

“Чорноморська флотилія втратила один з чотирьох носіїв “Калібрів” — підводний човен “Ростов-на-Дону” (проєкт 636). Україна вперше здобула перемогу, знищивши підводний човен не на бойовому чергуванні, а в сухому доці”, — говорить Віктор Ягун.

Десантні спроможності Росії зменшуються

“Але факт залишається фактом. Десантні спроможності Росії з кожним таким прильотом зменшуються неймовірно. Свого часу вони підтягнули в Чорне море значну кількість десантних кораблів з інших флотів. Цей безпосередньо проєкт “Мінськ” (за кодифікацією НАТО — класу Ropucha) виготовлявся в Польщі і Росія не має, чим їх заміняти”, — додав він.

“Це був не найстаріший корабель — 1984 року випуску. Його експлуатація тепер вже неможлива”, — розповів Віктор Ягун.

Він зазначив, що це такий самий корабель, який був знищений українськими морськими дронами — “Оленегорский горняк”.

“Власне, знищення раз за разом десантних кораблів не тільки руйнує мрії РФ про якийсь там десант, але й унеможливлює в майбутньому операцію з евакуації їхнього особового складу і цивільних з Криму, якщо почнеться його звільнення”, — резюмував експерт.

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