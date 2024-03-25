Чорноморський флот РФ йде на дно: подробиці операції з ураження кораблів "Ямал" та "Азов" (фото, відео)

У неділю, 24 березня стало відомо про ракетний удар у Криму по двох великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ – "Ямал" та "Азов". Також були влучання в центр зв'язку та по декількох об'єктах інфраструктури ЧФ.

ТСН.ua зібрав всі подробиці про успішну операцію ЗСУ.

"Ямал" зазнав критичних пошкоджень

У тимчасово окупованому Криму 23 березня відбулося успішне вогневе ураження ВДК Чорноморського флоту РФ "Ямал".

Як розповіли в ГУР, під час операції було завдано удару по 13-му судноремонтному заводу ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

Корабель "Ямал" / Фото: з відкритих джерел

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля.

Відомо, що "Ямал" брав участь в анексії Криму 2014 року, а від 2017 до 2023 року – перебував на ремонті.

Супутникові знімки пошкоджень кораблів РФ

OSINT-аналітик Тайлер Роговей та ресурс kiber_boroshno показали супутникові знімки з наслідками ракетних ударів по кораблях "Ямал" і "Азов" Чорноморського флоту у Севастополі. На зображеннях можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого.

Супутниковий знімок після атак по великих десантних кораблях РФ "Ямал" і "Азов" у окупованому Севастополі / Джерело: OSINT-аналітик Тайлер Роговей

Хоча на самих кораблях видимих пошкоджень на знімках не помітно. Однак аналітик визнав вірогідне пошкодження суден.

"Один з кораблів відбуксовують до сухого доку, тож, ймовірно, якісь пошкодження він отримав. Додатково від корабля розповсюджується пляма, що може свідчити про витік паливно-мастильних матеріалів", ‒ зазначив Роговей.

Супутникові знімки кораблів "Азов" і "Ямал" / Фото: Telegram-канал kiber_boroshno

Ресурс kiber_boroshno у Telegram також опублікував супутникові знімки кораблів "Азов" і "Ямал" за 22 і 24 березня.

"На ВДК "Азов" видно можливе місце ураження, але точно сказати неможливо. Знімки за 24 березня могли бути зроблені до ураження, час достовірно невідомий", – вказано в повідомленні.

Супутникові знімки кораблів "Азов" і "Ямал" / Фото: Telegram-канал kiber_boroshno

Атаки по кораблях мінімізують бойові можливості РФ у морі

Аналітики американського Інституту вивчення війни ISW вважають, що останні атаки України в Криму ускладнюватимуть здатність російського флоту максимізувати його бойові можливості.

Там зазначили, що пов’язаний з Кремлем воєнний блогер стверджував, що під час удару українські війська запустили понад 40 ракет Storm Shadow і Neptune, ракет-приманок ADM-160 і безпілотників.

Удар по "Азову" та "Ямалу" – велика втрата для окупантів

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал" були останніми робочими у чорноморській флотилії проєкту 775.

Корабель "Азов" / Фото: з відкритих джерел

"ВДК проєкту 775 – це не просто основний робочий тюлень російського флоту, а й корабель, який Росія не може виробляти, оскільки за часів СРСР він будувався на верфі "Stocznia Północna" не в Союзі, а в Польщі, у Гданську. Тому навіть якщо ці кораблі не пішли на дно, а були пошкоджені, їх ремонт, при певних пошкодженнях, просто нереальний", - пояснив Коваленко.

Військовий експерт Денис Попович також підтвердив, що Росії буде складно відновити уражені ВДК "Азов" та "Ямал", оскільки їх будували у Гданьську.

"Зараз вже мабуть немає сенсу казати про їхні прямі функції щодо десантування підрозділів. Нема в них для цього сил. І ми бачимо, що це вже шостий чи сьомий десантний корабель, який знищений. Тобто їх системно винищують. Крім того, вони використовувалися як такий додатковий місточок. Бо так званий Кримський міст не працює у повній мірі, і тому вони використовують великі десантні кораблі, щоб транспортувати все, що необхідно для угруповання в Криму", - додав експерт.

ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ РФ – "Іван Хурс"

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що пас ударів по тимчасово окупованому Криму ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ РФ – "Іван Хурс". Проте ця інформація ще очікує підтвердження.

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"З урахуванням пошкодження (кораблів - ред.), можемо сказати, що з 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише три одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу Чорноморського флоту – не залишилося жодного", - сказав він.

Окрім того, було уражено будівлю військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневе ураження по паливно-мастильних складах.

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