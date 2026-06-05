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Чорний дим піднімається над Києвом: що горить на лівому березі (фото, відео)
Рятувальники розповіли про деталі пожежі у столиці на лівому березі.
У Києві спалахнула пожежа. На лівому березі столиці в небо піднімається чорний дим в районі Осокорків. Мешканці публікують у Мережі відповідні фото та відео.
У столичній ДСНС для ТСН.ua підтвердили інформацію про пожежу.
«У приватному секторі на Осокорках спалахнув будиночок розміром 5 на 5 метрів. Рятувальники вже гасять полум’я», — повідомили у ДСНС Києва.
Інформація про постраждалих відсутня. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві 5 червня сталася важка дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини.