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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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464
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Чорний дим піднімається над Києвом: що горить на лівому березі (фото, відео)

Рятувальники розповіли про деталі пожежі у столиці на лівому березі.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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Пожежа в Києві

Пожежа в Києві / © соцмережі

У Києві спалахнула пожежа. На лівому березі столиці в небо піднімається чорний дим в районі Осокорків. Мешканці публікують у Мережі відповідні фото та відео.

У столичній ДСНС для ТСН.ua підтвердили інформацію про пожежу.

«У приватному секторі на Осокорках спалахнув будиночок розміром 5 на 5 метрів. Рятувальники вже гасять полум’я», — повідомили у ДСНС Києва.

Інформація про постраждалих відсутня. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежа в Києві / © соцмережі

Пожежа в Києві / © соцмережі

Пожежа у Києві / © соцмережі

Нагадаємо, у Києві 5 червня сталася важка дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
464
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