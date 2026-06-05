Чорний дим піднімається над Києвом: що горить на лівому березі (фото, відео)

Пожежа в Києві / © соцмережі

Реклама

У Києві спалахнула пожежа. На лівому березі столиці в небо піднімається чорний дим в районі Осокорків. Мешканці публікують у Мережі відповідні фото та відео.

У столичній ДСНС для ТСН.ua підтвердили інформацію про пожежу.

«У приватному секторі на Осокорках спалахнув будиночок розміром 5 на 5 метрів. Рятувальники вже гасять полум’я», — повідомили у ДСНС Києва.

Реклама

Інформація про постраждалих відсутня. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежа в Києві / © соцмережі

Пожежа у Києві / © соцмережі

Нагадаємо, у Києві 5 червня сталася важка дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини.

Новини партнерів