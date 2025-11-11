ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
Чорний стовп диму над Києвом: що горить

Рятувальники розповіли деталі про пожежу.

Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Чорний стовп диму над Києвом: що горить

У Києві сталась пожежа / © ТСН.ua

У Києві спалахнула масштабна пожежа. У мережі публікують стовп чорного диму, який піднімається над багатоповерхівкою на Оболоні.

Дим помітили учні школи, яка знаходиться недалеко від стадіону «Оболонь».

Пожежа у Києві. Фото: телеграм-канал “Київ Інфо”

У ДСНС Києва підтверджують ТСН.ua факт пожежі та підкреслюють, що дах багатоповерхівки не палає, а горить квартира на останньому поверсі.

«Вогонь спалахнув на останньому, дев’ятому, поверсі багатоповерхівки на вулиці Північна, 28. Площа пожежі — 20 квадратних метрів. Полум’я вже локалізовано, пожежні продовжують гасіння вогню. Поки інформація про постраждалих відсутня», — повідомили у ДСНС Києва.

