Чотири дні жив у ямі з відірваною стопою: український захисник розповів про дивовижний порятунок 

У Дніпрі рятують бійця, який дивом вижив після поранення на Донеччині.

Біля Опитного він допомагав виносити побратима після обстрілу. Пішов у розвідку і наступив на протипіхотну міну. Під щільним вогнем, без медичної допомоги, їжі та води - він вірив, що виживе. Тепер після порятунку, попри ампутацію, збирається повертатися до війська.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Олександр в лікарняній палаті вже робить вправи. Вірив, що виживе, хоч шанси насправді були мінімальні - боєць пам’ятає усе, що витримав біля Опитного. Їхні позиції обстріляли. Саме виносили пораненого побратима, як ворог знов відкрив вогонь. Олександр пішов перевірити, чи є міни на шляху.

"Маленькі такі міни зеленого кольору і дуже непомітні. Я пішов в розвідку, бо не встигаєш піти - пелюстки ці лежать. Розсипають їх. Буквально пройшов два метри, вертаєшся - штуки дві-три лежать. Там за три кілометри потрібно було тягнути, туди-сюди петляєш. По озерам, по окопам, десь стрибаєш", - згадує Олександр.

Та попри усю пильність, одну з мін обійти так і не зміг. Стопу відірвало.

"До хлопців я вже не міг доповзти, бо накривали жорстоко. Знайшов якусь яму, бо касетні пішли. Побачив яму, туди заліз і там чотири дні прожив. На четвертий день кажу: Боже, дай мені будь ласка водички. І пару цигарок. Вранці, тільки сонце вставало, вилазить місцевий житель, який прожив там вісім років без електрики", - згадує Олександр.

Місцевий покликав військових і лише на п’ятий день після поранення Олександра доправили до своїх, а потім до лікарні Дніпра. Медики кажуть: останнім часом бійців з ампутаціями побільшало.

Олександр вдруге в збройних силах, відвоював у 2015-му, повернувся в лютому - Олександр певен: попри поранення, ще допоможе захищати країну.

"Коли стану на ноги, піду на оператора дронів. Мені однокласники зараз шукають курси", - каже український захисник.

Попри чотири дні з тяжким пораненням у ямі без допомоги, нині він швидко відновлює сили. Медики кажуть: в Олександра оптимістичний прогноз.

Нагадаємо, окупанти почали активно заміновувати лінію фронту забороненою зброєю.

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