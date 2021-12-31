Чотири години відбірного гумору: яким буде новорічний "Вечірній Квартал"

Чотири години відбірного гумору: яким буде новорічний "Вечірній Квартал"

У залі власною персоною з’явиться Володимир Зеленський разом із першою леді.

Чотири години відбірного гумору: рекордно тривалий новорічний "Вечірній Квартал" чекає на нас цього року. Улюблені артисти, гумор, близький кожному, та несподівані дуети - усе це на 1+1 в новорічну ніч. Що артисти підготували глядачам цьогоріч, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Олів’є, нарізка, котлети й пиріжки - справжні, курка - пластикова. Поки художник із реквізиту готує його для сцени, кварталівці відточують майстерність.

У новорічному кварталі актори згадають своє музичне минуле. Юрій Ткач перед виходом на сцену в головному концерті року переживає на лише за музичний виступ, а за свій фірмовий жанр - розмовний.

Софія Ротару, Тіна Кароль, Олег Винник, Надя Дорофєєва вражатимуть глядачів 1+1 у новорічну ніч. А чи працюватимуть саме 31 грудня - визначилися ще не всі.

Сюрприз для всіх глядачів: у залі власною персоною з’явиться Володимир Зеленський разом із першою леді.

Тим часом актор, який нині грає Зеленського, ексклюзивно для ТСН зімпровізував з новорічним привітанням президента України.

А яким буде справжнє привітання глави держави, ми дізнаємося вже зовсім скоро. Точно відомо одне - теплих слів у цей святковий час буде вдосталь.

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Рекордно тривалий новорічний "Вечірній квартал" чекає на глядачів у новорічну ніч | Новини України