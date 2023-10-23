Чотири країни платять українцям за повернення додому: суми вас здивують

Українцям готові платити, аби вони тільки повернулися додому. Програми вже розробили декілька країн і чим швидше біженці наважаться поїхати, тим більше коштів можуть отримати. Про які суми йдеться та чому країни пішли на такий крок, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Станом на липень, за кордоном перебувало понад 6 мільйонів українських біженців, які через війну були змушені залишити свої домівки. Люди подекуди продовжують прибувати у різні країни, але розраховувати на таку підтримку, як на початку повномасштабної війни, - не варто. Деякі країни навіть тимчасово призупиняли в’їзд до своєї країни або обмежували програми, інші почали думати, як простимулювати українців повертатися назад на Батьківщину й три країни вже розробили такі програми.

Що пропонує Швейцарія?

Одна з таких країн - Швейцарія. Уряд країни обіцяє, чим швидше українець добровільно захоче поїхати з їхньої країни, тим більше грошей отримає. Таку програму заохочення зробили, аби якомога більше людей повернулося додому. Суми виплат коливаються від 1тисячі до понад 4 тисяч доларів на кожну особу. Урядова стратегія щодо повернення українських біженців зі Швейцарії передбачає вікно виїзду від шести до дев’яти місяців. Отож, статус тимчасового захисту "S" планують скасувати за два-три роки після початку війни, тобто в 2024 або 2025 роках. Відповідно до планів швейцарської влади, до цього часу приблизно 70 тисяч українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно. Решта 20%, або 14 тисяч осіб, будуть чекати на кінець строку для перебування.

Що кажуть в уряді Чехії?

Спецпрограму з добровільного повернення додому вже підготувала і влада Чехії. Там українці можуть перебувати до кінця березня 2025 року, а якщо ж люди ухвалять рішення повернутися додому раніше, уряд відшкодує частину витрат. Про це йдеться у поправці до закону: "Необхідно реагувати на зростальний попит іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні".

Скільки біженців у Чехії?

Для розуміння, лише у Чехії станом на середину серпня 2023 року, за даними МВС, перебувало понад 360 тисяч біженців з України, які мають візи тимчасового захисту, більшість з них жінки і діти. Водночас управління Верховного комісара ООН у справах біженців нещодавно закликало приймаючі країни не примушувати біженців до повернення на батьківщину. А от влада України навпаки просить країни-союзники стимулювати українців повертатися додому й допомагати їм у цьому питанні фінансово.

Заява уряду Ірландії

Готовий платити за повернення і уряд Ірландії. Однак, яку саме суму - поки невідомо. Там зазначають, що в країні є велика кількість людей, які живуть в Україні у відносно тихих областях, мають вціліле житло і, в принципі, могли б повертатися, але їх лякає невідомість. Лякає відсутність роботи, грошей і перспектив. Саме тому таких людей вирішили підтримати фінансово

Скільки готова заплатити Норвегія?

Схожу програму розробляють і в Норвегії. Ця країна готова заплатити кожному українцю 1,5 тисячі євро за повернення додому, хоча в країну досі продовжують прибувати біженці, але й кількість тих, хто хоче повернутися зростає.

Щоб отримати гроші, треба дотриматися вимог

Отже, щоб отримати цю виплату особа повинна подати спеціальну заявку і дотриматися усіх вимог: має бути посвідка на проживання у Норвегії, а також потрібно підтвердити свій намір залишити країну. Для цього доведеться пред’явити куплені квитки, описати маршрут, яким ви будете діставатися до України, а також оформити повідомлення про переїзд. До слова, це квиток в один кінець. В уряді наголошують, що якщо людина повернеться до України, отримає гроші, а потім знову захоче приїхати до Норвегії в статусі біженця, то усі кошти доведеться повернути.

"Якщо ви повернетесь до Норвегії, ви повинні виплатити всю або частину грошової підтримки, яку ви отримали, коли залишили Норвегію. Сума, яку ви маєте повернути, залежить від того, як довго ви залишалися у своїй країні", - зазначили в уряді Норвегії.

Хто скасовує підтримку українських біженців?

А є країни, які альтернативу не пропонують й на додачу скасовують виплати. Одна з таких країн - Польща. Уряд країни заявив, що від 2024 року, скоріш за все, продовжувати підтримувати українців - не будуть. Про це в одному з інтерв'ю заявив речник уряду РП Пьотр Мюллер: "Ці рішення, які було ухвалено після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться”.

Скільки українці ще можуть бути у Польщі та хто ще приймає біженців?

Водночас у Польщі біженців усе ще приймають, однак легально перебувати там вони можуть до початку березня 2024 року. Дозволяють в’їзд іще кілька країн, такі як: Велика Британія, США, Канада, Німеччина, Чехія, Іспанія, Італія, Франція та Румунія. Однак кожна країна підтримує людей по-своєму і запроваджує певні обмеження. Тож перед тим, як вимушено покидати Україну слід добре вивчити умови проживання в країні, куди плануєте поїхати. Водночас експерти прогнозують, в Україну можуть не повернутись до 3 мільйонів біженців, що може коштувати 7% ВВП Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Чотири країни платять українцям за повернення додому! Суми вас здивують!".

Нагадаємо, у Німеччині висловилися про "зависокі" виплати українським біженцям – скандальна заява.

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