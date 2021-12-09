Чотири роки за гроші знімала порно: у Кривому Розі засудили веб-модель

Чотири роки за гроші знімала порно: у Кривому Розі засудили веб-модель

На сайті веб-модель із Кривого Рогу працювала під ніком "Powergirl22".

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області жінку, яка виховує малолітню дитину, визнали винною у тому, що вона 4 роки виготовляла порнографічні відео. Її оштрафували на 850 грн.

Про це йдеться у рішенні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка від 2016 до 2020 роки виготовляла "порнографічну продукцію". Вона уклала угоду із одним із сайтів про те, що транслюватиме там свої порновідео. На сайті веб-модель із Кривого Рогу працювала під ніком "Powergirl22".

Проте, що жінка записує відверті відео та продає їх дізналась правоохоронці, які викрили її під час проведення слідчих дій.

Жителька Кривого Рогу у суді визнала себе винною та розкаялась. Вона розповіла, що таким чином намагалась заробити.

Суд визнав веб-модель винною за ст.301 ч.2 КК України. Її присудили 850 грн штрафу. Також вона повинна сплатити 1634,50 грн судових витрат.

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