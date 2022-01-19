Чотири смерті в одній родині: троє маленьких дітей та їхня бабуся згоріли у власній хаті

Чотири смерті в одній родині: троє маленьких дітей та їхня бабуся згоріли у власній хаті

Разом із мамою дітей оплакує все село.

У Чернігівській області троє маленьких дітей - 5-літні двійнята хлопчик із дівчинкою, 4-річний братик та їхня 48-річна бабуся - згоріли у власній хаті. Трагедія трапилася напередодні в селі Браниця. Пожежу виявив господар, коли повернувся надвечір додому із заробітків.

Про подробиці лиха - 19 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Діти жили з бабою й дідом, їхня матір - без чоловіка. Працює в Києві на автомийці. Господар обійстя згадує: коли прийшов додому - з під даху диміло. Вибив шибку і звідти повалило полум’я.

Чоловік каже, якби повернувся додому на годину раніше, все могло б бути інакше.

Це село розкидане, займає величезну територію, із найближчих сусідів до погорілтців метрів за сто лише літня жінка. Ймовірно, тому ніхто в не помітив диму що валив з хати.

Полум’я приборкували шістнадцятеро вогнеборців. До села чотири пожежні простот летіли.

Господар будинку ходить як неприкаяний. У дворі дитячі іграшки нагадують про онуків. Від хати, до якої лиш прибудували веранду та провели воду - зосталося згарище.

У Чернігівській області троє маленьких дітей та їхня баба загинули у пожежі | Новини України

Матір трьох дітей 24-річна Аліна від горя навіть говорити не може. Востаннє бачилася з дітьми кілька днів тому. Святкували 5-річчя двійнят. Тепер із мамою дітей оплакує все село.

Односельці кажуть , що дітей у родині любили. Вони були доглянуті , хоча сім'я жила скромно і стояла на обліку в соцслужбі.

Те, що баба не догледіла онуків, односельці навіть не припускають. Імовірно, кажуть, усі вклалися на денний сон.

У рятувальників дві версії трагедії : порушення експлуатації пічного опалення або закорочення електрики.

На похорон баби з трьома онуками гроші збирають усім селом. За три тижні нового року лише на Чернігівщині в пожежі загинули 14-ро людей . Пожежники просять бути обачними при пічному опаленні

Нагадаємо:

В Одесі, у Малиновському районі, сталося загоряння в квартирі. На місці рятувальники виявили тіло жінки.

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