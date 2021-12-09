Чотири вимоги: Шуфрич розповів, які ультиматуми ставила Росія у 2014 році щодо Донбасу

Шуфрич переконує, що у 2014 році тодішній президент Порошенко міг стати "Петром миротворцем".
Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич вперше розповів, що у 2014 році, відразу після трагічних подій в Іловайську, мав розмову з тодішнім послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим щодо ситуації на Донбасі.
Про це Шуфрич сказав 9 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
Шуфрич і Зурабов обговорювали Мінські угоди, які тоді були тільки укладені.
"Прийшов час розказати розмову мою із Зурабовим у 2014 році, після того, як відбувся Іловайськ і були підписані перші Мінські угоди. Я з ним зустрівся приватно і запитав його: "Ми ж тоді домовились, в червні 2014 року, на умовах кращих, ніж Мінські протоколи. Чому Порошенко наважився військовим методом врегулювати цей конфлікт?", — зазначив нардеп.
Шуфрич переконує, що тоді можна було домовитися з РФ на "прийнятних для України умовах".
"І тоді ще посол РФ в Україні сказав: "А ми його попередили. Ми сказали, Медведчук, Кучма і Гайді Тальявіні (представниця ОБСЄ в Контактній групі — Ред.) організували умови, які прийнятні для України". І Петро (Порошенко, — Ред.) міг стати "Петром миротворцем", — говорить представник ОПЗЖ.
Шуфрич назвав 4 головні вимоги, які начебто озвучувала РФ:
- посада губернатора погоджується з президентом України і ОДА Луганської і Донецької областей, давалося три персони на вибір;
- в такий же самий спосіб призначаються керівники обласної міліції;
- прокурора погоджує в такий же спосіб з генпрокурором обласна рада;
- право використовувати російську мову на території, на якій проголосує облрада.
Раніше Юрій Луценко розповів, що у 2014 році під час перемовин з Україною Росія хотіла зробити керівником Донецької області Віктора Медведчука, а Луганської області — Юрія Бойка.
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